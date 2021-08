La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli denunció hoy que se le impidió la entrada al bosque Río Abajo en Utuado y al recinto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ubicado en dicho municipio en momentos en que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se reunía con funcionarios del ejecutivo y miembros de la Asamblea Legislativa.

“Yo tenía conocimiento de que habría una visita oficial al bosque Río Abajo en la que estarían participando funcionarios públicos, incluyendo al gobernador y al alcalde de Utuado, para evaluar iniciativas para el futuro de dicho bien público. La protección de nuestro patrimonio natural y de nuestros bosques ha sido una de las áreas que he estado trabajando desde el principio de mi gestión legislativa por lo que me presenté a la hora citada para conocer las propuestas que se están discutiendo. Para mi sorpresa, vigilantes del Departamento de Recursos Naturales así como su secretario Rafael Machargo, obstaculizaron físicamente mi entrada al área del bosque, impidiendo tanto mi labor legislativa como el acceso al que tiene derecho todo ciudadano y ciudadana cuando se trata de instalaciones públicas”, explicó la abogada mediante comunicado de prensa.

Nogales Molinelli indicó que posteriormente el grupo se movió al Recinto de Utuado de la UPR, donde agentes de la Policía también intentaron impedir su entrada. “Primero no me querían dejar entrar a lo que es un recinto de la UPR al que se supone que el público tenga acceso. Luego dijeron que tenía que entrar sola caminando, que mi acompañante que estaba manejando mi vehículo no podía entrar. Debido a la importancia de conocer la información que se iba a estar discutiendo, me bajé y caminé desde la entrada del recinto hasta el lugar de la reunión, en la que participaron decenas de personas, incluyendo representantes y senadores tanto del PNP como del PPD a quienes no se les obstaculizó el acceso. Suena insólito y absurdo pero así fue y así se puede ver en mis redes sociales en donde publiqué videos de lo que estaba ocurriendo”, señaló.

La representante aseguró que las acciones realizadas hoy por Machargo y de la Policía, así como la falta de acción del gobernador para remediar la situación, representan una violación de sus derechos como legisladora electa por el pueblo de Puerto Rico y estuvieron dirigidas a continuar obstaculizando sus labores legislativas. Éstas se suman a otras conductas como negarse a entregar información solicitada y a comparecer a vistas públicas, las cuales también impiden el ejercicio de sus prerrogativas como representante.

Nogales Molinelli añadió que la presentación de la que fue testigo levantó serias preocupaciones ya que se está considerando la municipalización del bosque Río Abajo así como la explotación de las maderas que producen sus árboles y desarrollos turísticos privados. Además, el alcalde de Utuado habló de su interés de convertir el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en un parque temático. “Esta es la continuación de la política del secretario Machargo de ignorar sus deberes constitucionales y continuar destruyendo y enajenando nuestros recursos naturales. Vamos a darle seguimiento a las propuestas que escuchamos hoy para ofrecer la información que el DRNA y Fortaleza le están negando al público y vamos a prepararnos para defender nuestro patrimonio”, afirmó la legisladora, quien reiteró que Machargo debe ser destituido de su puesto como Secretario del DRNA.