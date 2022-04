Asegurando que tendrá un gobierno de transparencia, el representante de la Cámara por el distrito 30 que comprende los pueblos de Arroyo, Salinas y Guayama”, Luis R. “Narmito” Ortiz Lugo, anunció esta mañana que estará aspirando a la alcaldía de Guayama, silla que quedó vacante luego de que la semana pasada el exejecutivo municipal, Eduardo Cintrón Suárez, renunciara al cargo tras declararse culpable por corrupción.

Con el eslogan “La fuerza del cambio eres tú”, el anuncio se dio a través de una conferencia de prensa desde la sede del Partido Popular Democrático, en Puerta de Tierra en la que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito”, Hernández dijo presente.

PUBLICIDAD

“Para mi no ha sido facil esta decisión... pues, uno lleva ya nueve años en la Cámara de Representantes y yo siempre digo que todos los días que pasan uno aprende algo nuevo yes de la única manera que podemos sobrellevar todas las cosas que se nos presentan”, comenzó diciendo el legislador.

“He defendido mi distrito en cuerpo y alma y no me arrepiento”, soltó antes de indicar su aspiración a la poltrona municipal del mencionado pueblo.

“Hoy doy el paso hacia adelante para ocupar una posición que hoy está vacante. Y hoy con la convicción que tengo de que pudo darlo lo mejor de mi a mi querido pueblo de Guayama”, dijo desde un pequeño podio de la pava rodeado de varios legisladores.

Durante su mensaje hizo referencia a la primaria que se tendría que enfrentar ante O’brain Vázquez, director de la Oficina de Ayuda al Ciudadano de ese municipio quien también aspirará a la silla municipal.

Sobre el particular dijo que no le preocupa porque ya se ha enfrentado a primarias en tres ocasiones y en dos de ellas ha prevalecido. Asimismo agradeció a los constituyentes que en los pasados casi 10 años le han prestado su confianza para representarlos en la Cámara de Representantes.

Fue a ellos, específicamente a los ciudadanos de Guayama, que les dijo que “van a tener un gobierno municipal de transparencia”.

En una entrevista con Primera Hora en el 2013, año en el que inició sus funciones como legislador, Ortiz ofreció detalles de su vida y reveló de dónde salió “Narmito”.

PUBLICIDAD

¿De dónde sale su apodo?

De mi papá. Su apodo era “Narmo”. Yo soy su primer hijo varón y, automáticamente, si papi era Narmo, pues yo soy Narmito, y a orgullo lo llevo. Mucha gente me conoce por Narmito y no por Luis Ortiz.

¿Dónde nació?

Soy de la orilla del mar, del barrio Barrancas. Soy de Guayama... católico, apostólico y popular... practicante...

¿Es brujo?

Brujo de Guayama.

¿Quién es Narmito?

A Narmito le gusta estar en el parque de pelota, le gusta estar visitando los islotes, me gusta estar corriendo lancha, estar en los carnavales, en las fiestas patronales. Me gusta ir a los cafetines, no soy tan chistoso, pero me gusta estar alegre. Siempre va a ver una sonrisa en este servidor.

¿Qué puede esperar el pueblo de usted?

Que va a cumplir cada una de sus promesas, que va a luchar por lo que le corresponde a cada uno de los constituyentes de nuestro distrito, que es uno de los distritos más atrasados de Puerto Rico.

¿Qué hacía usted antes de llegar a la Legislatura?

Yo trabajaba en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Serví por 23 años. Estaba en el área de operaciones de Cayey. También estuve en Trujillo Alto, San Juan, Caguas y Guayama.

Tiene un bachillerato en administración comercial con concentración en gerencia de la Universidad Interamericana. Se graduó en los años 90.

¿Por qué quería ser legislador?

Soy deportista por naturaleza. Fui apoderado por varios años del béisbol clase A, también tuve equipo de Pequeñas Ligas. Siempre me he mantenido pendiente del deporte y de las necesidades primordiales de nuestra comunidad. A su vez, siempre he pertenecido al Partido Popular. Fui presidente de la Juventud en 1988. Uno siempre daba peleas por nuestra comunidad... Hubo una oportunidad de aspirar y al estar en la AAA y estar mezclado con el deporte, conocían en mí lo batallador que yo era.

PUBLICIDAD

Ortiz Lugo preside la Comisión de Desarrollo Centro Sur, que comprende 13 municipios. Su esposa es microbióloga, trabaja en un laboratorio y tienen dos hijos, un varón de 19 años, quien es estudiante de ingeniería, y una hija de 16 años, que ahora termina su cuarto año de escuela superior.

La semana pasada, el renunciante alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, se declaró culpable por corrupción esta tarde tras llegar a un acuerdo con las autoridades federales.

El funcionario aceptó la culpa durante una audiencia virtual ante la jueza federal Silvia Carreño-Coll. Cuando le preguntó cómo se declaraba, Cintrón Suárez expresó: “Con profundo pesar, culpable”.

El fiscal federal Seth Erbe indicó que acordaron una recomendación de sentencia de 46 años de prisión, pero la jueza advirtió que el máximo es de cinco años de cárcel.

Mientras, la jueza autorizó a que quede en libertad condicionada con una fianza de $10,000 “no asegurada”, lo que significa que no tendrá que pagarla en efectivo, sino que la representa a través de una firma y no tendrá que pagarla si cumple con las reglas que le imponga el tribunal.

La denuncia de las autoridades federales lo acusa de participar en un esquema de sobornos y comisiones ilegales.

Las alegaciones en su contra son similares a las que se han declarado culpables otros alcaldes recientemente por esquemas de corrupción y enriquecimiento ilícito a través de contratos con compañías.

El fiscal explicó que durante su mandato como alcalde de Guayama, entre el 2013 y 2021, mantuvo “una conspiración para aceptar algo de valor” para ser “influenciado” para realizar “una transacción de negocios con un valor mayor a los $5,000″, lo que es una violación a los estatutos federales.

Erbe explicó que, según la investigación, en el 2013 Cintrón Suárez llegó a un acuerdo con un individuo “para recibir comisiones ilegales de $1 por cada pie cuadrado de asfalto” que la compañía de esa persona aplicara en las vías públicas, a cambio de que el municipio le otorgara el contrato.