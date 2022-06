La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes notificó al representante popular Orlando Aponte Rosario una querella de un ex candidato novoprogresista que le imputa un alegado conflicto de interés por el Proyecto de la Cámara 1153 que buscaba reducir en cantidad y en años las pensiones alimentarias.

La querella, supo Primera Hora, fue instada el jueves pasado por el ex candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de Villalba, Guillermo Irizarry Rodríguez. El querellante alega que el 21 de enero de 2021, Aponte Rosario tenía una vista en una sala de Relaciones de Familia en el Tribunal de Bayamón y ese mismo, día, según se desprende de la Oficina de Servicios Legislativos radicó el PC 1153. La medida fue derrotada ayer en la sesión de la Cámara.

El proyecto de ley buscaba enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores a fin de establecer que la pensión alimentaria de menores de edad no exceda del 40 por ciento del salario del padre o madre alimentante y obligaría a los jóvenes mayores de 18 años a justificar en los tribunales el continuar recibiendo el sustento hasta los 21 años.

El presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García dijo que la querella le fue notificada al legislador, quien tiene 15 días para contestar y una vez conteste, la queja pasa al Panel Ciudadano, recientemente constituido. Este determinará si la queja se convierte en querella para que continúe el proceso.

“El Panel Ciudadano, ya constituido, determinará si la queja se convierte en querella”, dijo Matos García.

El comité ciudadano tiene representación de cada uno de los cinco partidos. Lo preside el licenciado Fernando L. Torres Ramírez, ex juez del Tribunal de Apelaciones. También incluye a un miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

Pero Aponte Rosario, rechazó tener pendiente un caso de pensión alimentaria y calificó de falsas y difamatorias las imputaciones en su contra. Además, de la queja ética, dijo que “el mismo grupo” le radicó una querella en el Departamento de Justicia.

“Eso es un ataque mezquino de desespero, con malicia y ánimo de difamar mi persona ya que estos candidatos derrotados que están detrás de esta artimaña para tratar de desenfocarme, intentar coger pon con la buena fiscalización y el buen nombre que hemos creado el pasado año por nuestro buen desempeño como legislador. Tengo que negar cualquier comisión de delito o haber radicado alguna medida para mi beneficio personal”, dijo Aponte Rosario.

El legislador indicó que la querella “responde al grupo de legisladores derrotados por el pueblo que no aceptan el mandato de hacer una nueva política y estilos de trabajo”.

“Guillermo Irizarry fue derrotado, lo escuché, dice que yo me divorcié y me asignaron una pensión, cosa que niego categóricamente y evalúo la posibilidad de presentar en los tribunales una reclamación por difamación. Nunca he tenido un caso de alimentos, nunca he tenido una pensión fijada ni modificada ni pendiente. Estoy casado, tengo hijos. Sí me divorcié hace muchos años y en esa relación no tuve hijos “, sostuvo el legislador por el distrito 26 que comprende los pueblos de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo.

“Es irresponsable asumir que por el hecho de que una persona se divorció en algún momento si uno trabaja un proyecto de familia automáticamente se está beneficiando. Le exijo que explique cómo ese proyecto me beneficia a mí personalmente”, reclamó.

-¿El 21 de enero de 2022 usted tenía alguna vista en el Tribunal de Bayamón?

“Es falso, es difamatorio, es incorrecto decir que uno tenía un caso de alimentos en esos días”, dijo Aponte Rosario.

Según la Sección 14 del Reglamento de la Cámara el Panel Ciudadano realizará un análisis preliminar sobre los méritos de la queja y determinará si se cumplen los requisitos dispuestos s para que se transforme en una querella e inicie la investigación correspondiente. La determinación del Panel debe realizarse en un periodo no mayor de tres (3) días laborables de haberse constituido el grupo, aunque podrá solicitar una prórroga de dos días laborables adicionales.

Una vez el Panel determine que procede la elevación de la queja a una querella, lo informará por escrito al Presidente de la Comisión, con copia a todos sus integrantes. conforme a la Sección 18.1 de estas Reglas. Se establece que el informe será confidencial y si los integrantes determinan que no procede elevar la queja a una querella, el asunto se convertirá en final y firme, salvo que la Comisión determine reconsiderar esta decisión mediante el voto afirmativo de una mayoría absoluta de sus integrantes.