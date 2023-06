Tras una nueva revelación de unos alegados episodios de violencia de género supuestamente cometidos por Orlando Aponte Rosario, el legislador pondera si renunciará a su cargo político en representación de los pueblos del Distrito 26 de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo por el Partido Popular Democrático (PPD).

La decisión, según hizo constar en declaraciones escritas, la comunicará la próxima semana.

“Desde que transcendió públicamente la situación personal que estoy atravesando, he mantenido una comunicación constante y honesta con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez. Este próximo martes, 13 de junio, sostendré una reunión con él, y luego le comunicaré a mis constituyentes del distrito 26 y al país mi decisión respecto a mi futuro”, señaló.

PUBLICIDAD

La decisión de aguardar hasta la próxima semana para tomar una determinación se da luego de que el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, le solicitara su renuncia al cargo y lo removiera de todos los cargos que ocupa ante la nueva información que se ha divulgado sobre actos de violencia de género.

“Sin ánimo de adjudicar hechos en esta situación, hoy le comuniqué al representante Orlando Aponte que es momento de que renuncie a su posición y se enfoque en atender su situación personal y familiar. Mi deber es proteger la institución y lo voy a ejercer con justicia pero con firmeza. Por eso lo he removido de forma inmediata de sus posiciones políticas y reglamentarias en el PPD”, indicó el líder de la Pava en declaraciones escritas.

En respuesta a la petición, el legislador emitió unas declaraciones radiales (Red Informativa) en la que aceptó que está viviendo “situaciones difíciles… en estos últimos días”.

Rechazó, de paso, que haya cometido algún acto de violencia de género contra su esposa, de la cual se encuentra en un proceso de divorcio.

“Estoy atravesando un proceso de divorcio, pues, no voy a entrar en detalle de las dificultades que atravesamos durante el mismo y que, obviamente, pues, está ante los tribunales, porque precisamente por ser asuntos de naturaleza de familia, pues son asuntos confidenciales y no debo divulgar. Pero, sí, ya yo he dicho en el pasado que yo negaba categóricamente este tipo de insinuaciones o tipo de cosas. Uno cuando es funcionario público expone al escarnio (-burla cruel cuya finalidad es humillar-) público, mucha gente hace inferencias, aprovecha la coyuntura para algún tipo de objetivo, agenda. Así que yo en este momento me voy a concentrar totalmente en buscar la manera de proteger a mis hijos y mantener el asunto en donde debe estar, que es en el foro correspondiente, en el foro judicial”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Reconoció que Ortiz está en su derecho, como presidente del PPD, de solicitarle la renuncia.

“Es su prerrogativa tomar cualquier determinación que entienda que es importante para salvaguardar los mejores intereses de la institución y no me queda más que respetar su determinación”, manifestó.

De inmediato, aceptó que analiza la posibilidad de renunciar.

“Yo le puedo comunicar a ti y al país que estoy en un proceso de introspección y, a tenor con esta situación, que es muy, muy triste, pues estoy comunicándome, manteniendo comunicación con el presidente de la Cámara y voy a reunirme con él la semana próxima. Entiendo que va a ser el martes que nos vamos a estar reuniendo e informarle al país cualquier determinación”, expuso.

Alegó que le fue “desagradable”, “triste” y “lamentable” que se hayan filtrado audios y otras alegadas pruebas de que cometió algún tipo de violencia de género contra su esposa. Sin embargo, dijo que si determina renunciar a su cargo, lo hará con la frente en alto.

“La gente sabe que, en cuanto a mi función legislativa, es impecable. Nosotros logramos la aprobación de muchas leyes, muchas medidas de justicia para la gente, incluyendo al salario más alto de para los maestros. Muchas cosas hemos hecho en tan poco tiempo. Hemos hecho mucho de nuestro distrito desde acceso a carreteras, soluciones de problemas tan sencillos como de agua, energía, vivienda. Hemos hecho tanto en tan poco tiempo, que si la determinación final sea que yo no voy a volver a aspirar o yo decida darle un detente a mi escaño, a la posición que yo ocupo, y poner a disposición del presidente, pues yo voy con la frente en alto y no estoy acusado de nada, no estoy investigado de nada. Nadie puede decir que hay un señalamiento con relación a mi posición, a mi cargo”, precisó Aponte Rosario.