El representante novoprogresista Yazzer Morales Díaz le solicitó hoy, jueves, a la juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, que haga pública todas las querellas éticas o quejas radicadas contra miembros de judicatura en los pasados cinco años.

“La transparencia en el servicio público aplica a las tres ramas de gobierno -Legislativa, Ejecutivo y Judicial- de igual forma. Las más recientes revelaciones sobre el comportamiento de la juez Ingrid Alvarado Rodríguez, incluyendo la decisión del Tribunal Apelativo en el 2017 la cual detalla un patrón de falta de respeto a las partes, no evaluar la prueba completa y prisa en ver casos, amerita una investigación profunda. Ante esto, estamos solicitando a la juez presidenta del Tribunal Supremo que revele, de manera expedita, todas las quejas que han sido levantadas, incluyendo querellas formales, contra miembros de la judicatura de Puerto Rico en los últimos cinco años. El pueblo tiene derecho a saber”, comentó el legislador en declaraciones escritas a la prensa.

La semana pasada, el representante por el Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón propuso que todas las querellas radicadas contra los miembros de la rama judicial, particularmente los jueces, sean publicadas en el portal de Internet de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) como medida de transparencia.

“El trágico caso de la joven Andrea Ruiz Costa debe servir para que la rama judicial tome un paso firme hacia la transparencia. Es justo que la gente conozca estos datos”, añadió el legislador.

Actualmente, un ciudadano particular puede radicar una querella ante la Unidad Especializada en Investigaciones adscrita a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT, pero la ciudadanía no sabrá de la misma porque no se le brinda la publicidad necesaria, como hace Ética Gubernamental.

“La prensa de Puerto Rico, en su ejercicio periodístico, ha solicitado esta información. Nosotros nos unimos a ese pedido de transparencia y responsabilidad. Es hora de hacer esto público, de que se conozcan esos datos”, culminó diciendo Morales Díaz.