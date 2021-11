El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, le pidió al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que deje de estar impulsando el Estado Libre Asociado (ELA) ante el Congreso.

El líder estadista enfatizó que desde febrero Dalmau ha creado tres comités para buscar la definición del ELA y hasta el día de hoy, ninguno ha presentado nada.

“El liderato de ese partido lleva décadas tratando de definir, resolver, proponer sus alternativas sobre el ELA y no lo han logrado”, indicó por escrito.

“Lamentable que el Presidente del Senado y del Partido Popular Democrático insista en tratar de incluir la colonia dentro de cualquier proyecto de estatus político de Puerto Rico en el Congreso. La solución no puede ser el problema, el ELA es la causa de los problemas en la Isla, de la pobreza, de la desigualdad, de que nos impongan una Junta de Supervisión Fiscal, de tener que mendigar los fondos federales y de no tener derecho al voto por el Presidente de los Estados Unidos, entre otros. Dalmau quiere dejar las cosas como están, quieren administrar la colonia y eso no es real. Deje de estar impulsando la colonia en el Congreso, nadie la quiere”, señaló Aponte Hernández.

En la mañana del viernes, Dalmau pidió al presidente del Comité de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, que le permita presentar una versión del ELA ‘mejorado’.

“Siempre que sienten presión hacen lo mismo, cantan foul para seguir retrasando la solución final del problema y conseguir mantener el muerto con la máquina de oxígeno para decir que vive, cuando todo el mundo sabe que el ELA NO tiene salvación”, siguió diciendo Aponte Hernández.

“El ELA no se puede mejorar, así lo ha dicho el Congreso y el Ejecutivo federal. Inclusive, hasta el Tribunal Supremo le ha dado estocada a la colonia. La insistencia de Dalmau se debe a una guerra interna dentro del PPD por el control de lo queda de ese partido. El pueblo ha rechazado, contundentemente, el ELA-colonia, en donde vale, en las urnas. El Partido Nuevo Progresista va a defender el mandato electoral, en contra de la colonia que defiende Dalmau y su grupo, y a favor de la estadidad”, culminó diciendo el representante por acumulación.