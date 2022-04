La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara, Mariana Nogales Molinelli dijo hoy que continuará con su voz fiscalizadora al reaccionar a expresiones del representante popular y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano, quien amenazó con instarle una querella ética a la legisladora.

“Junto a varios compañeros estaremos evaluando la radicación de una querella ante la Comisión de Ética por las imputaciones falsas de la representante a funcionarios públicos electos, buscando afectar maliciosamente la imagen del cuerpo legislativo”, indicó en declaraciones escritas el representante Feliciano.

El legislador le había otorgado un plazo de 24 horas a Nogales Molinelli para que entregara a la Comisión “los nombres y la prueba que indicó tener sobre funcionarios públicos, supuestamente, ligados al narcotráfico”.

PUBLICIDAD

“Al momento, no hemos recibido ninguna documentación por parte de la licenciada Nogales. Esto es una muestra clara de que las declaraciones vertidas en la prensa por la compañera son totalmente falsas, y que es capaz de decir cualquier cosa, con el único fin de buscar atención de los medios de comunicación”, alegó Feliciano.

Pero, la legisladora ripostó que si la querella llega a formalizarse “es completamente frívola y no tiene fundamentos”.

“Son expresiones que hemos escuchado no solamente mías, sino de otras personas en la política y uno de los primeros que hizo esas expresiones fue el exsecretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Es algo que se comenta y como he dicho en otras ocasiones, es un secreto a voces, pero como he dicho en otras ocasiones, yo no tengo ninguna evidencia”, dijo Nogales Molinelli en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

“Es triste que la Comisión de Recursos Naturales, en vez de hacer el trabajo de esta investigación, que se supone que estamos haciendo, y para eso se presentó la Resolución de la Cámara 692, aunque lo están atendiendo bajo la Resolución de la Cámara 150, estén buscando ruido para desenfocar la gestión principal de la Comisión que es investigar el crimen ambiental que ocurrió en Salinas y que podría seguir ocurriendo si no se toman acciones y cuál es la responsabilidad de todas y cada una da las instancias gubernamentales”, sostuvo.

“Sin duda hay un elemento de género en esta continua amenaza o presentación de querellas contra mí”, agregó la portavoz del MVC.

“Creo que la gestión los ha obligado a actuar y ellos no quieren actuar. Es una manera de coartar mi expresión y mi gestión legislativa porque si cada cosa que digo voy a estar midiendo mis palabras porque estoy sujeta a una querella, esa es una manera de callar a las personas y por eso dije desde el principio, no me callarán”, aseveró la también abogada.