Tras conocer que supuestamente José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez no buscará la reelección para la alcaldía de Mayagüez, la representante y exportavoz de prensa del municipio, Jocelyne Rodríguez Negrón, determinó aspirar a convertirse en alcaldesa de la Sultana del Oeste por el Partido Popular Democrático (PPD).

Informó a Primera Hora que será el próximo 29 de diciembre cuando realizará una actividad para oficializar sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones generales del 2024.

“Presentaré mis propuestas y haré un anuncio importante de la Alianza Popular Mayagüezana, que son líderes del PPD mayagüezanos que estamos unidos en este propósito de asumir la alcaldía de Mayagüez”, adelantó.

Según explicó, hace varios días se reunió con el suspendido alcalde de Mayagüez, Rodríguez Rodríguez, para conocer sobre su futuro político. Entonces, conoció que se concentraría en su caso judicial por corrupción pública y que no radicaría una candidatura política.

Específicamente, señaló que “esto es una decisión que yo tomé, porque en los pasados días tuve una reunión con José Guillermo Rodríguez y este me indicó que no va a aspirar para la alcaldía de Mayagüez por el PPD, por lo que en efecto le indiqué que yo iba a aspirar”.

Rodríguez Rodríguez espera un proceso de juicio,, junto a la directora de Finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrade, por cargos de incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, relacionados al desvío de unos $9.8 millones de fondos otorgados en tres resoluciones conjuntas de Cámara y Senado, con el propósito de completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez.

Se le cuestionó a Rodríguez Negrón la razón por la que el suspendido alcalde no ha realizado un anuncio público de que no aspirará a la reelección. Esta alegó que su abogado, Harry Padilla, no le permite hacer expresiones públicas.

“En su momento, lo hará”, afirmó la legisladora.

Se le cuestionó sobre el proceso electoral que emprenderá, pero le restó importancia a la primaria que realizará el opositor Partido Nuevo Progresista (PNP) en la alcaldía. Se centró, en cambio, en atacar la administración del actual alcalde interino de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz.

“Hemos visto que hemos estado pasando una situación muy compleja por el alcalde interino, que no tiene empatía para poder trabajar con las necesidades reales de Mayagüez. Se ha dedicado a malgastar los fondos públicos a tal nivel que él ha estado obstaculizando la labor de fiscalización de las agencias de Puerto Rico sin tener en cuenta la necesidad del pueblo”, argumentó.