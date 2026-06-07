Como una medida inmediata de alivio económico para los consumidores, el Representante por Acumulación, Ramón Torres Cruz, solicitó al Gobierno de Puerto Rico la suspensión por un período de 90 días del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7% aplicable a los alimentos preparados.

La propuesta del legislador se fundamenta en los datos divulgados recientemente por el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, quien informó que los recaudos netos del Fondo General acumulados entre julio de 2025 y abril de 2026 superaron las proyecciones en aproximadamente $590 millones.

“El propio secretario Pantoja nos confirmó que tenemos $590 millones por encima de lo proyectado. El IVU en alimentos preparados genera aproximadamente $21.3 millones al mes. Una suspensión de 90 días costaría alrededor de $63 millones, una fracción del excedente que ya tiene en manos el Gobierno. No existe una razón fiscal para negar este alivio a las familias puertorriqueñas”, expresó Torres.

PUBLICIDAD

El legislador destacó que la medida no solo beneficiaría directamente a los consumidores, sino que también serviría como un importante estímulo económico para el sector comercial y la industria de restaurantes, al incentivar un mayor consumo y aumentar la actividad económica en los negocios locales.

“Esta propuesta representa una oportunidad para que las familias puedan ahorrar dinero en sus gastos diarios, mientras los comerciantes y restauranteros experimentan un incremento en sus ventas. Es una medida que beneficia a todos: al consumidor, al pequeño y mediano comerciante y a la economía de Puerto Rico en general”, sostuvo.

Durante los últimos años, tanto consumidores como representantes de la industria gastronómica han señalado que la inflación, el aumento en los costos de los alimentos y el encarecimiento de los servicios han reducido significativamente el poder adquisitivo de las familias puertorriqueñas.

En cuanto a la sustitución de los recaudos que dejarían de percibirse durante el período de suspensión, Torres señaló que el propio excedente de $590 millones acumulado en el Fondo General es más que suficiente para cubrir los aproximadamente $63 millones que implicaría la medida, sin afectar la estabilidad fiscal del Gobierno.

Asimismo, recordó que cualquier reducción de recaudos requiere la aprobación de la Junta de Control Fiscal conforme a la Ley PROMESA. Sin embargo, destacó que existe un precedente claro, ya que en septiembre de 2022, tras el paso del huracán Fiona, la Junta autorizó la suspensión temporera del IVU en alimentos preparados con un impacto estimado de $16.5 millones.

Representante Ramón Torres propone suspender por 60 días el IVU en alimentos preparados para aliviar el bolsillo de las familias y estimular la economía

PUBLICIDAD

“Si la Junta lo aprobó en aquel momento para atender una emergencia, debe considerar favorablemente esta propuesta ahora que el Gobierno cuenta con ingresos significativamente mayores a los proyectados. Es momento de devolverle al pueblo parte de ese excedente y utilizarlo para impulsar la economía local”, añadió.

El Representante anunció que presentará formalmente la solicitud ante el Secretario de Hacienda y la Junta de Control Fiscal, a la vez que exhortó a la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista a respaldar la iniciativa.

“El pueblo merece que los recursos que ha generado con su trabajo regresen a sus bolsillos. Esta medida ofrece un alivio real a las familias, fortalece a nuestros comerciantes y contribuye al crecimiento económico del país. Es una inversión directa en la gente y en la economía de Puerto Rico”, concluyó el representante por acumulación.