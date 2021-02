Con la intención de auscultar algún tipo de medidas que evite la práctica de algunos de utilizar los scooters eléctricos en avenidas y expresos alrededor de la zona metropolitana, el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, informó que estará comunicándose con el comisionado designado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa.

“Este pasado fin de semana muchos observamos unas fotografías y videos en las redes sociales de personas utilizando estas scooters eléctricas en vías de rodajes de alta congestión vehicular, como avenidas y expresos. Entendemos que este tipo de patineta es una plataforma recreacional, para el uso y disfrute de la gente, no para ser utilizadas en carreteras. Tenemos que mirar bien este asunto para asegurarnos que no ocurra una tragedia. Ese es el fin de nuestra comunicación con el designado para dirigir el Negociado de la Policía para ver que se puede hacer”, señaló Aponte Hernández.

El pasado 15 de febrero, varios ciudadanos colgaron fotografías y videos de personas usando estos scooters en carreteras con alto flujo de vehículos.

“El usar estas patinetas en carreteras estatales se tiene que regular. Para comenzar, los scooters eléctricos no tienen tablillas autorizando su tránsito por esas vías. Tampoco se pagan seguros o están registrados en entidades como la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), lo que pone en riesgo a estas personas, así como a los que manejan vehículos de motor por las carreteras de la Isla. Quizás se necesita legislar para enmarcar esta novel actividad, o a lo mejor sería implementar mayores regulaciones y crear mayor fiscalización. Eso lo veremos en la marcha, pero lo que no hay duda alguna es que debemos hacer algo antes de que ocurra una tragedia”, agregó el también dos veces exsecretario general del Partido Nuevo Progresista.

El uso de las patinetas de propulsión eléctrica ha cobrado auge desde mediados del año pasado en Puerto Rico. Las mismas son, principalmente, utilizadas por turistas en las zonas de Condado, Isla Verde, Santurce y Viejo San Juan, entre otras.