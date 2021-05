Sol Yamiz Higgins Cuadrado es la primera mujer en ocupar el escaño de representante a la Cámara por el distrito 35, que comprende los pueblos de Humacao, Naguabo y Las Piedras.

Ha sentido discrimen por ser mujer y por su piel negra. En el ruedo político, también ha tenido que abrirse paso entre quienes creen que su padre, el fenecido exalcalde de Humacao, Juan M. Higgins, era culpable o inocente de los delitos de corrupción por los que fue convicto en la década de 1990.

La legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) tiene 45 años, es madre de dos niños: Alexia, de 10 años, y Alexis Miguel, de cuatro, al que todavía lacta. Convive hace once años con su compañero de vida. Nació en Humacao en 1976 y es la menor de tres hermanas. Todas llevan como primer nombre Sol.

“Soy hija de dos grandes humacaeños: de una gran enfermera, anestecista, que en paz descanse, y de un exalcalde, que en paz de descanse”, dijo en entrevista con Primera Hora.

Higgins Cuadrado trabajó por 20 años en el gobierno municipal de Humacao con la administración del fenecido exalcalde, Marcelo Trujillo Panisse. Dirigió el consorcio municipal y desde 2011 hasta que fue electa a la Cámara fue directora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del pueblo.

Estudió un bachillerato en administración de empresas en la Universidad Interamericana y cuenta que sufragaba sus estudios con un part-time que tenía en una tienda de ropa de mujer en un centro comercial.

En 2015-16 corrió por primera vez, pero no salió electa.

“En aquel momento perdí como por 800 votos y en esta ocasión gano por casi 5 mil votos de diferencia”, sostuvo.

¿Por qué quiso ser legisladora y no alcaldesa?

Había mucho sentimiento en la posición de la alcaldía de Humacao, luego de que mi papá había pasado por tantas situaciones. Para no involucrar sentimientos y realmente venir a hacer lo que uno tiene que hacer, que es venir a trabajar, para el 2015 decido aspirar. Quería ser legisladora porque sentía esa obligación de querer cambiar la vida de la gente. Me preguntan muchos de mis compañeros que llevan años aquí, si esto era lo que esperaba y la verdad es diferente, es un ambiente diferente. A veces uno piensa que puede venir con una varita mágica y cambiar muchas cosas, pero no siempre es así. No me arrepiento para nada, si Dios me da salud quiero aspirar nuevamente por el (distrito) 35″.

¿Qué encontró que no esperaba?

Encontré un mundo en el que uno tiene que luchar como gato boca arriba como dice uno y aunque no estoy muy alejada, porque desde 2015 sentí tanta discriminación con las personas que estuvieron haciendo campaña, esa discriminación no la he visto aquí, pero sí he visto el hecho que este es un mundo en el que cada uno de nosotros es aparte, cada uno tiene que cuidarse y hacer su trabajo individual, aunque seamos un colectivo.

¿Ha sido discriminada por su color de piel?

Sí, he sido discriminada por mi color de piel, por ser mujer. Incluso se hizo una campana en la que yo por ser mujer no estaba capacitada. En el momento en que salí embarazada se me discriminó por estar embarazada. Sí, se me discriminó y, lamentablemente, eso pasa todavía. Esa diferencia aquí (en la Legislatura) no la he sentido. Los compañeros de todos los partidos me han tratado con mucha deferencia y respeto.

¿Qué piensa del proyecto sobre las terapias de conversión?

Aunque no ha llegado a la Cámara y está pendiente en el Senado, no estoy de acuerdo con las terapias de conversión. Yo votaría con mi conciencia y a favor de los que me eligieron. Lo que no se ve bien ante los ojos del pueblo, no voy a favorecerlo.

¿Ya domina el proceso parlamentario o necesita ayuda?

Del proceso parlamentario todos, día a día, aprendemos algo nuevo. Conozco representantes que llevan aquí muchos años y a veces me dicen, ‘eso no lo había visto’. Sé que no importa el tiempo que lleve aquí, todos los días voy a aprender algo nuevo.

¿Ha renunciado a algún privilegio?

Aquí en la Cámara de Representantes no tenemos ningún tipo de privilegio. Hay algunos compañeros que han tenido que utilizar el chofer, salimos en ocasiones a las 12:00 de la noche. No pretendo irme sola a Humacao a esa hora, así que en ocasiones estoy con mi marido o con alguno de mis compañeros de la oficina para no estar sola, pero no tengo ningún privilegio en ese sentido.

¿A quién le haría una figura en el Capitolio?

A una mujer que luchó, fue madre, esposa, enfermera y es mi mamá. Pienso que una persona como ella, que tuvo 13 veces cáncer, merece una figura en el Capitolio, pero como no se la puedo hacer deberíamos elegir una mujer que se viera reflejada en esa lucha porque piensan que nosotras solamente trabajamos en nuestras áreas de trabajo, pero la mujer tiene muchas facetas y luchas diarias. Yo le haría una escultura a la mujer puertorriqueña.

¿Entiende la perspectiva de género?

Sí y entiendo que nosotros todos tenemos que sentarnos a la mesa, utilizar un diálogo correcto, palabras que todo Puerto Rico pueda entender y que realmente podamos lograr un consenso, un diálogo conciliador que no nos divida.

¿Hay machismo en la política, en el Capitolio?

En la política y en todos los aspectos de trabajo hay machismo. Es un asunto que todavía las mujeres tenemos que seguir luchando, no importa la posición que ocupemos.

¿Qué haría para erradicar la violencia machista?

Tenemos, como sociedad, que educar en todos los aspectos, desde ese niño que va a la escuela hasta esa persona que está en sus áreas de trabajo; que como sociedad podamos educarnos constantemente para erradicar toda la violencia, la violencia que sea.

La corrupción, ¿cómo la sacaría de la Casa de las Leyes?

Para mí el asunto de la corrupción toca un asunto familiar. Cuando miro a mis hijos, cuando miro a toda mi familia, uno tiene que saber que eso es lo más importante y para uno poder estar siempre con ellos y demostrarles a nuestros hijos que nosotros somos personas correctas es simplemente hacer lo correcto y no mirar ni aceptar nada que no sea lo correcto.

¿Tiene familiares en la nómina?

No tengo ningún familiar en la nómina.

¿Facebook, Twitter o Instagram?

Toda la información sobre mi desempeño la pongo en las redes sociales, pero la manejo más en Facebook.

¿Los Reyes Magos o Santa?

Soy fanática de los Reyes Magos, definitivamente, y no porque piensen que es una contestación para hacer feliz a nadie. Soy fanática de los Reyes Magos, lo aprendí desde niña y se lo enseño a mis hijos. Las mejores fiestas eran en Reyes Magos, así que nos enseñaron que los Reyes Magos eran mucho mejor que Santa.

¿La playa o el campo?

Vivo en el campo, tengo esa naturaleza 24/7 en mi casa y cuando voy a salir a despejarme, elijo la playa.

¿Estadidad o independencia?

Creo en el estado, libre y asociado.