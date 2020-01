Indignación, frustración y desasosiego fueron algunos de los sentimientos que afloraron entre los legisladores de mayoría y minoría que participaron hoy de la primera vista que celebró una comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga cómo trabajo el gobierno la emergencia surgida tras los terremotos que siguen afectando la Isla.

En la audiencia surgieron más preguntas que respuestas en asuntos como el del informe del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén de la Guancha en Ponce, donde el pasado 18 de enero ciudadanos incrédulos entraron para ver -y luego llevarse- suministros que estaban allí desde el huracán María, incluyendo casi 2,000 catres, estufas portátiles y agua expirada.

La primera cabeza que rodó ante el caos fue la del comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, a quien el designado secretario de Estado, Elmer Román, le achacó la responsabilidad de lo que pasó.

En su ponencia Román, quien insistió que desconocía qué había en ese almacén, estableció que Acevedo “cometió un grave error al no cumplir con el plan operacional en su parte más fundamental, más sencilla y más sensitiva (que era repartir inmediatamente los suministros) porque afectaba directamente a los damnificados por la emergencia”.

Al comienzo de las preguntas, la representante novoprogresista María Milagros Charbonier planteó la necesidad de que la Comisión tuviera el informe de la investigación administrativa hecha por el NIE -a pedidos de la gobernadora Wanda Vázquez- y referido al Departamento de Justicia.

Sin embargo, Román insistió que el asunto se encontraba ante esa agencia, que es una investigación “viva” y que había que hacerle la petición a la secretaria Denise Longo.

Aunque el funcionario dijo que vio el informe -porque tenía que revisarlo luego de cumplirse con el período de 48 horas impuesto por la gobernadora- aseguró -bajo juramento- que no guardó copia.

El presidente de la Comisión, Gabriel Rodríguez Aguiló, citará a Longo para requerirle el informe.

Este, en un aparte con la prensa, cuestionó cómo de un informe tan importante “aparentemente nadie retuvo copia del mismo… nadie sabe dónde esta… Todo el mundo lo despachó lo antes posible… No sabemos si ese referido se hizo para tratar de callar a Carlos Acevedo, que no pueda defenderse de todas las acusaciones que le han hecho…”, denunció el legislador.

En la vista también se supo que ninguno de los citados hoy, ni Román; ni el designado secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer; el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Manuel Laboy, ni el general José Reyes, de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR), fueron entrevistados por el NIE.

Rodríguez Aguiló adelantó que también citarán al licenciado Héctor López, comisionado del NIE, para el día en que comparezca la secretaria de Justicia, y que diga cómo se decidió a quien entrevistarían, entre otros asuntos.

Por su parte, el representante popular Rafael “Tatito” Hernández dijo a Primera Hora que en la vista salió a relucir que todos sabían de los almacenes que tenía el gobierno, “que la responsabilidad del inventario recaía en el secretario del DSP, que hasta diciembre fue Elmer Román. Él no se puede quitar el sombrero, que es lo que ha tratado de hacer en todo momento para desvincularse”.

También cuestionó que no haya habido un inventario de suministros desde el año pasado.

A preguntas de Charbonier, Román aceptó que le había pedido un inventario a Acevedo en septiembre pasado, que le dio seguimiento en octubre pero luego no se discutió más.

“Él sencillamente lo despacha tratanto de establecer que el culpable es Acevedo, que está bajo su responsabilidad…”, indicó Hernández.

También calificó de “absurdo” el que Janer no haya guardado copia del informe del NIE, que está bajo el DSP.

“Nadie hace una investigación y no la guarda… Tú la tienes que guardar para tu récord”, insistió al denunciar que “el chanchullo” quedó demostrado cuando el informe pasó por las manos del secretario Román.

Agregó que Román recibe instrucciones “y Wanda Vázquez le ordenó mentirle al país y los dos le mintieron”.

De igual forma, Charbonier y otros legisladores cuestionaron como si en el informe del NIE, como dijo Román, no se le imputa la comisión de un delito ni a Acevedo ni a ninguna otra persona, llegó a Justicia.

La legisladora reconoció a Primera Hora que bajo el debido proceso de ley, cuando hay un asunto administrativo en alguna agencia, se investiga y si hay una situación delictiva se refiere a Justicia.

“Pero no me digas que tú no encontraste nada, que no hay una conducta delictiva y lo refieres a Justicia”, dijo Charbonier al cuestionar que si lo que se está haciendo es “una expedición de pesca para verificar o para ampliar, o para hacer qué…”.

De igual forma puso en tela de juicio si Román en realidad no guardo copia del informe.

“Ese informe él lo tuvo en sus manos, él lo leyó. ¿Tú me vas a decir que tú no tienes copia de ese documento?”, preguntó.

De su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, se indignó cuando los funcionarios, como parte de las recomendaciones que solicitó un legislador, sugirieron modificar y profesionalizar los planes de emergencia.

“Este país está cansado, creo que harto de planes y planes, y lo que necesita es un poco de sensibilidad, de democracia y de justicia social, que no aguanta una crisis más como esta, que al fin y al cabo es una crisis de país”, expresó Márquez Lebrón.

Por otra parte, en la vista se informó que al día de hoy los dos almacenes que tiene el NMEAD, tanto en Guaynabo como el Ponce, no tienen suministros en caso de una emergencia, porque se entregaron todos.

Sin embargo, Janer dijo que si hubiese una emergencia le harían una petición a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que tiene en la isla cinco almacenes, que respondería rápidamente.

También los funcionarios dijeron no haber hecho recomendaciones para que la gobernadora votará a la secretaria de la Familia, Glorimar Andujar, y al secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat.

Para mañana fueron citados Andujar, Acevedo y Gil Enseñat, que testificarán bajo juramento ante la comisión como lo hicieron hoy todos los funcionarios.