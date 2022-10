Dos representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora y Wilson Román López, tronaron hoy contra la gerencia de LUMA Energy y cuestionaron que un 99% de los abonados cuente con servicio de electricidad como alega el consorcio energético a más de tres semanas del paso del huracán Fiona por el suroeste de Puerto Rico.

Torres Zamora, representante por acumulación, hizo una distinción entre los empleados de LUMA y la gerencia de la compañía que administra por contrato la transmisión y generación de la energía eléctrica en el país.

“La gerencia de LUMA y me perdona, simplemente está cogiendo de zoquete a todos los puertorriqueños con la tablita esa del 99%... Mi problema con ellos es que evidentemente lo que queda sin luz no es el 1%, los famosos bolsillos”, sostuvo Torres Zamora, quien dijo que ha visitado personalmente los pueblos afectados del suroeste como Ponce, Guánica, Lajas y Cabo Rojo, entre otros.

“Mi apreciación de lo que ellos están haciendo, es bien sencilla, una cosa es que después del evento del huracán, ellos vayan a apresurar que ha llegado la luz y para efectos de su cuadre, tú entras en el por ciento de los que les llegó la luz, pero después que te llega la luz hay transformadores que están explotando, están los insuladores que están rotos, se arquean, se rompe el cable y estás teniendo entonces, los famosos bolsillos”, explicó Torres Zamora, quien es ingeniero químico y abogado.

“Miras a la izquierda y hay luz y miras a la derecha y hay luz, pero en tu casa no hay. Entonces, ese bolsillo, cuando se hace la querella, tú no te vas en el 99% porque no lo están tomando como (parte del) huracán... Ese es el problema que tiene LUMA, no está siendo responsable con la gente y no tiene empatía. Hay gente que lleva veintipico de días sin luz”, sostuvo.

“Se les puede ir la luz mañana y puede ser culpa de Fiona porque reventó algo y para ellos eso no es del huracán. Para mí la gerencia de LUMA ha sido un asco, lo digo con mucho respeto y yo no soy de hablar así. Estoy caminando, estoy llegando al sur y estoy visitando. Yo estoy viendo mucha gente en dolor”, aseguró Torres Zamora.

Dijo que los bolsillos que quedan o que pueden quedar “son más del 1% y la gerencia de LUMA lo que está haciendo con la famosa tablita de por cientos es traqueteando con los números a su favor, llevando una realidad que no es cierta y no está tomando esto con la seriedad que necesitan”.

Agregó que, en términos de reclamaciones, el formulario “es necesario para crear la querella para tener algo en blanco y negro”, pero indicó que las querellas posteriores a que llegue la luz, “las están atendiendo como querellas nuevas en eventos relacionados a Fiona, que ellos van a cobrar como Fiona, en el seguro”.

“Yo creo en los modelos de privatización, creo que hay modelos que funcionan. He visto a los celadores y a todo el mundo haciendo el trabajo, mi problema es la gerencia”, expresó Torres Zamora.

Román López, representante por el distrito 17 de Aguadilla y Moca dijo por su parte, que tampoco estaba “contento” con el desempeño de LUMA en la recuperación tras el paso del huracán Fiona.

“En el área oeste fue donde más se demoró en llegar la energía eléctrica, tanto en Aguadilla como en Moca, pero más en el pueblo de Moca y todavía hay sectores en ambos municipios que no tienen luz. De parte mía, yo contento no estoy con el desempeño de LUMA. Pienso que deben reclutar más personal, darle la oportunidad a los que fueron empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que saben en donde está el sistema para que puedan dar un servicio de excelencia. Para mí al día de hoy no están dando servicio de excelencia, respuesta post huracán. No estoy contento, claro que no”, subrayó Román López.

Indicó que a diario recibe “decenas” de llamadas de residentes de su distrito representativo quejándose de que no tienen energía eléctrica. “A algunos les conectan la luz y ya al otro día a dos días, hay sectores que se les va y eso no está bien. Tienen que reclutar más empleados, más gente. En el área suroeste y noroeste si la gente de uno sufre, está perjudicada, en esa parte yo estoy a favor del pueblo. Tienen que mejorar”, sostuvo el legislador del PNP.

Primera Hora solicitó por escrito una reacción de LUMA Energy a las denuncias de Torres Zamora y Román López, pero al cierre de la edición no se recibió respuesta.