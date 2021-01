El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto al representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés Otero, exigieron que el Negociado de Energía de Puerto Rico detenga, inmediatamente, al aumento que aprobó en la tarifa de energía eléctrica de 0.81 centavos por kilovatio-hora (kWh).

“Esta es la segunda ocasión que el Negociado de Energía impulsa un aumento en la tarifa de electricidad a nuestra gente y tal como lo hicimos el año pasado, hoy también rechazamos este tipo de acción. Nuestro pueblo está sufriendo los embates de la pandemia del COVID-19 y no se le puede imponer más carga, por el contrario. Este aumento no se puede materializar y punto. Estamos solicitando que el Negociado deje sin efecto este incremento de manera inmediata”, dijo Méndez Núñez en un comunicado de prensa.

“El Negociado tiene que tomar en cuenta la realidad de la gente y no existe forma que este aumento propuesto por ellos se implemente, ninguna. La delegación del PNP en la Cámara de Representantes está unida detrás del rechazo a esta acción contraria a los intereses del pueblo”, añadió el también expresidente de la Cámara.

“No hay excusa alguna para este disparate. Si la Autoridad de Energía Electrica no supo administrar sus finanzas, eso no es problema del pueblo. Nuestra gente está sufriendo, no sé si el personal del Negociado lo puede apreciar, pero las cosas no están bien en la calle como resultado de la pandemia y no hay forma que se aguante un incremento en los servicios básicos. No y no. Se tiene que buscar otras alternativas, pero no se va a sobrecarga al pueblo”, sentenció Parés Otero.

El legislador por San Juan no descartó la radicación de legislación para frenar el aumento si el Negociado no lo hace.

Según se desprende, el Negociado aprobó un aumento que resultaría de entre $4.00 a $8.00 adicionales en la factura del servicio de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) para clientes residenciales no subsidiados con un consumo base estimado de 800 (kWh) al mes.

El mismo entré en vigor desde el pasado 1 de enero.

El aumento, de acuerdo al Negociado, se hace debido a que alegadamente la AEE subestimó sus gastos operaciones para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020.