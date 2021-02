La prohibición del uso de aires acondicionados y abanicos en los salones de clases se ha tornado en una complicación para los colegios privados, que han tenido que repensar sus espacios disponibles y han comenzado a recibir quejas de los padres en este intento por retomar la educación presencial, reveló este martes la presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Educación Privada, Wanda Ayala.

A este percance, se le une el hecho de que el Departamento de Salud todavía no tiene disponible los talleres que debe tomar todo el personal de la escuela para lograr la certificación que le permitiría reabrir los planteles a partir del 1 de marzo. Esta complicación es más trascendental, pues sin la certificación de Salud muchos colegios interesados en recibir a sus estudiantes desde el próximo lunes se verían obligados a permanecer cerrados.

PUBLICIDAD

El panorama que atraviesan las escuelas privadas fue señalado por Ayala a un día de que el gobernador autorizada la reapertura de las escuelas para comenzar la educación presencial. De hecho, varios miembros de la Asociación se reunirán hoy con personal Salud para encaminar conversaciones que permitan lograr alguna solución a la reapertura de las escuelas.

Ayala, quien dirige la Southwestern Eduactional Society (SESO) de Mayagüez, explicó que en su caso ha tenido que dejar de utilizar varios salones que no tendría accesible sin el uso de aire acondicionado, ya que no tiene ventilación.

“Esto no es un problema exclusivo de las escuelas privadas. Hay escuelas de Educación que están igual”, afirmó.

Según explicó, en los protocolos preexistentes se permitía el uso de aires acondicionado con unos filtros especiales. Por ello, requerirán al personal de Salud que exponga si se les permitiría operar a aquellos que ya realizaron la inversión.

“Ha sido una preocupación grande. Algunas escuelas invirtieron en los filtros específicos de las unidades de aire. Si ya escuela hicieron esa inversión, ¿van a ser consideradas o no van a ser consideradas?”, expuso Ayala en entrevista con Primera Hora.

La líder de las escuelas privadas, de hecho, reveló que esta mañana envió una carta a los padres de SESO para explicarle el proceso de reapertura y lo que ha comenzado a recibir es queja sobre el aire acondicionado.

“Ellos no están pendiente de que no pueden entrar a escuela a llevar a sus hijos, que no pueden estar en el patio… Cuando decía que no había aire, eso fue que les pegó. Ese argumento ahora los padres lo van a usar para decidir que no los voy a llevar de aquí a allá (de marzo a mayo)”, manifestó.

PUBLICIDAD

Aunque el asunto del aire acondicionado se convirtió en “la sorpresa más grande” para los colegios privados, la mayor complicación que podría detener la reapertura de las escuelas privadas la próxima semana es que Salud no tiene disponibles los talleres que deben tomar los directores, maestros, conserjes y personal administrativo para poder certificarse para comenzar operaciones.

“Al momento, no están disponibles ni en la página del Departamento de Salud ni el BioPortal”, denunció.

Indicó que en la reunión con Salud de esta tarde le preguntarían cuándo estaría el material accesible o si se les concedería una prórroga para cumplir con este requisito.

El tercer cuestionamiento estaría basado en torno al requisito de tener enfermeros en las escuelas. Es que la orden ejecutiva lo establece como un requisito esencial, pero el Departamento de Salud indica que este personal especializado puede sustituirse con la designación de un “oficial de salud” a cargo del cernimiento y la entrada de información en el BioPortal.

“No hay ningún pronunciamiento en ley, fuera de esta orden ejecutiva, que obligue a tener un enfermero en el plantel”, comentó.

Por otro lado, Ayala recalcó que es cada institución privada la que determina si comenzará a recibir a sus estudiantes de manera presencial o no, así como cuándo abrirían.

Explicó que, de 700 colegios que hay en la Isla, solo 350 se han inscrito en el BioPortal. Dijo que se cree que esa es la cantidad de instituciones a las que interesan comenzar las clases presenciales.