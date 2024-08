A 24 horas de que iniciaran los cuestionamientos por el contrato que el Departamento de Educación (DE) otorgó a razón de $37,500 mensuales a OC Strategics Advisors LLC, el contrato fue rescindido.

OC Strategics es una firma del licenciado Oriol Campos, quien fue parte de la campaña de la comisionada residente Jenniffer González Colón cuando buscaba la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). La publicación de ese contrato, que se alega responde a una necesidad del DE de allegar servicios legales en el área de infraestructura, elevó preguntas de altos funcionarios que cuestionaron si la movida realmente respondía a favores políticos y no a las necesidades del departamento.

La secretaria del DE, Yanira Raíces Vega, intentó ayer disipar esas alegaciones asegurando que el contrato cumplió con todos los requisitos dispuestos en ley.

“Nosotros vemos y tenemos la necesidad de un abogado en el área de infraestructura... Hubo una convocatoria. Hubo evaluación de resumé. Todavía en muchas de las áreas hay disponibilidad y más en el área de infraestructura que es un área bien compleja”, sostuvo la funcionaria en entrevista radial ayer con la emisora Magic.

Pero pese a sus expresiones, los cuestionamientos continuaron hoy, cuando el senador del PNP, Thomas Rivera Schatz dedicó uno de sus conocidos “buenos días, Puerto Rico” a hablar sobre el contrato.

“No me vengan con la argumentación legal. ¡El cumplimiento de la ley ha permitido tantos desvaríos, injusticias y graves errores! Quiero la explicación que surge de la prudencia, la razonabilidad, una que justifique la NECESIDAD o URGENCIA de esa contratación a tres meses de las elecciones generales”, escribió el senador.

Unas horas después de ese nuevo cuestionamiento, el licenciado Campos indicó en declaraciones escritas que abandonaba el acuerdo para evitar “mancillar” su reputación.

“Mi propuesta fue evaluada y aceptada en cumplimiento con todo el rigor de la ley y los reglamentos aplicables. Tanto este servidor, como todos los profesionales que laboran en mi bufete, tenemos la capacidad y la experiencia necesaria para realizar las tareas legales y administrativas requeridas y necesarias para que los trabajos de reparación de escuelas que se han encontrado estancados se agilicen. Las tarifas por hora trabajada son las recomendadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico basado en los años de experiencia”, explicó.

“Aunque la necesidad de servicios aún persiste, y se requiere que los servicios se brinden, no voy a permitir que se mancille mi reputación, mi intachable trayectoria profesional, y la de mis colegas, tanto en el sector público como privado. Es por esto que le he cursado una comunicación al Departamento de Educación, informándole que la corporación no estará disponible para continuar ofreciendo los servicios contratados y que doy por terminado el contrato firmado conforme al procedimiento establecido en el contrato”, terminó diciendo Campos.