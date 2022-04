La Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico está lista para asistir a los damnificados por los terremotos mediante la instalación de sistemas portátiles de lavandería y duchas con agua caliente.



No obstante, aún esperan por la orden del Pentágono para entrar en acción, a pesar de que tienen los equipos disponibles e hicieron una evaluación preliminar de los lugares donde establecerían estos servicios.

“La Reserva del Ejército está lista para asistir en esta emergencia, sin embargo, no lo hemos hecho todavía porque distinto a la Guardia Nacional, a nosotros no nos activa el gobierno de turno en Puerto Rico. Nosotros no respondemos al Gobierno de Puerto Rico; nuestra cadena de mando llega hasta el Pentágono”, manifestó el teniente coronel Carlos Cuebas, portavoz oficial de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico.

El teniente coronel sostuvo que para activar la Reserva, el Gobierno local debe determinar la emergencia y luego hacer una petición a nivel federal; proceso que entiende ya se realizó, pues la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) entró en la ecuación.

Luego, la solicitud sube hasta el Comando Norte que, en coordinación con el Pentágono dan el visto bueno para ejecutar la misión, que, en este caso sería mediante la unidad 430 de Apoyo Logístico que se encarga de instalar y manejar sistemas portables de lavandería y duchas de agua caliente en los lugares afectados por los sismos.

“Nosotros somos el comando a nivel federal del ejército más grande de la región del Caribe con unidades en Islas Vírgenes también, nosotros tenemos esas capacidades aquí. Estamos listos, de hecho, tomando la iniciativa, nuestros soldados, los líderes de esa compañía ya han visitado algunos lugares en el sur para hacer una evaluación preliminar de dónde se pudieran establecer estos servicios”, resaltó.

“Estas son capacidades que están aquí en Puerto Rico, que no tienen que llegar de ningún otro lugar, que como parte de nuestra misión del ejército a nivel federal, que de hecho, es importante para la higiene que la gente tenga la ropa limpia y que se sientan mejor, eso tiene una influencia en su estado de ánimo que sabemos que es parte importante de lo que está pasando la gente en Puerto Rico”, afirmó el portavoz de la organización militar.

Cuebas destacó que.la unidad de Apoyo Logístico realizó una valoración inicial el pasado viernes.

“Hay duchas y lavanderías para darle servicio a todas las personas desplazadas en este momento y ya tenemos los vehículos cargados, están estacionados y listos para salir tan pronto recibamos la orden. Pero no podemos esperar, tenemos que tener un sentido de urgencia porque hay gente pasándola mal y nosotros somos de esta comunidad también y somos sensibles al dolor de la gente en Puerto Rico”, reveló.

“Como el mayor comando federal del ejército en la región del Caribe ponemos a disposición de la gente nuestras capacidades, nuestro expertis, nuestro profesionalismo. El ejército no es para ir y apoyar las necesidades de la nación alrededor del mundo como lo hemos hecho y estamos siempre dispuestos a hacerlo, sino también para ayudar en caso de emergencia aquí mismo en Puerto Rico”, confesó.

La Reserva activaría aproximadamente a unas 300 personas para brindar el servicio a las personas que están en los lugares designados como refugios oficiales.

“Gran parte de nuestros soldados, nuestros hombres y mujeres en uniforme son puertorriqueños y han tomado el tiempo para asegurarse de que personas con impedimentos, mujeres embarazadas, personas que tengan algún tipo de condición de salud, puedan tener acceso a esas duchas para que puedan obtener la higiene que necesitan”, dijo.

Hace unos días trascendió que las personas refugiadas en el Coliseo Mariano “Tito” Rodríguez de Guánica no contaban con un lugar para poder realizar su aseo personal, situación que agrava la terrible experiencia que viven luego de los sismos reportados.