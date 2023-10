Al menos dos féminas se sumaron a la candidatura a la alcaldía de Mayagüez, bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), tras el anuncio de la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves, quien el lunes confirmó lo que hasta entonces era un secreto a voces.

Las aspiraciones surgen luego de que el alcalde José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, afiliado al Partido Popular Democrático, fuera suspendido en marzo de 2022, al enfrentar cargos de conspiración y malversación de fondos públicos.

El 1 de junio de ese año, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente radicó cargos contra el funcionario que, había estado frente a la poltrona municipal desde 1993. Sin embargo, por tratarse de un puesto electo por el voto de los residentes, mantiene su posición de alcalde, aunque suspendido.

“Mayagüez necesita muchas cosas”

Una de las contrincantes de la “embajadora de la Cumbre Mundial de Mujeres”, es la doctora en Educación, Jacqueline Martínez Irizarry, que labora hace tres décadas como técnica de servicios “senior” en el Programa Escuela, Convivencia y Crianza del Departamento de la Familia.

En entrevista con Primera Hora, Martínez Irizarry -de 54 años- reclamó que “es hora de darle la oportunidad a caras nuevas”, refiriéndose a la aspiración de Vázquez Nieves, que “fue derrotada en el 2012″ cuando intentó revalidar como senadora del Distrito Mayagüez-Aguadilla.

“En una ocasión, ella (Vázquez Nieves) dijo que, en la política, las posiciones no tienen nombre para perpetuarse en ellas. Así que hay que darle la oportunidad a las nuevas caras”, confesó la egresada de la Universidad Interamericana, institución con la que está terminando su segundo doctorado en sicología educativa.

“Ella fue derrotada en el 2012, entiendo que es hora de darle la oportunidad a las nuevas caras, a la nueva voluntad, para que, de una manera u otra, los ciudadanos mayagüezanos tengan la oportunidad de escoger nuevos candidatos, ya sea en cualquier cargo, senadores o representantes”, insistió la también madre de dos hijas.

Destacó que comenzó a interesarse “en la política desde muy pequeña, mis padres siempre estuvieron envueltos en la política. De sus tres hijos, he sido la más que me he destacado en la esfera política”.

“He corrido diferentes cargos políticos en Mayagüez: vicepresidenta del PNP, he trabajado en las canchas de los políticos, presidenta de las mujeres, presidenta de la juventud, he trabajado en los colegios, he dirigido los colegios en ocasiones. He ido enriqueciéndome de toda la información que amerita ser una buena candidata”, agregó educadora, quien está casada con un militar retirado de la Fuerza Aérea.

Asimismo, resaltó que, por su trabajo en la agencia, conoce de primera mano las necesidades que tiene la ciudanía de la Sultana del Oeste.

“Llevo 30 años con el Departamento de la Familia, he estado bien de cerca con las situaciones que están ocurriendo en Mayagüez; los problemas económicos, conozco de las vicisitudes que pasa la gente de nuestro pueblo y, pienso que, de alguna manera u otra, hay que hacer la diferencia”, apuntó.

Sobre sus propuestas, la aspirante a la candidatura por la poltrona municipal estableció que: “Mayagüez necesita muchas cosas”.

“La economía local está básicamente por el piso, hay que mejorándola con grandes inversiones que a la vez traen empleos. Darle mucha promoción al comercio. Tengo un genuino compromiso de tener este enfoque con los ciudadanos, de mejorar su calidad de vida. Tengo respeto por el patrimonio mayagüezano”, manifestó.

“Hay que invertir en la educación, ofrecimientos de tutorías a los estudiantes que, son el futuro de mi pueblo, de mi país. ofrecerle clases que se puedan complementar como tutorías que, puedan contribuir a aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes. Esa es mi preparación académica”, agregó.

Entretanto, mencionó la importancia de establecer programas que “puedan enriquecer la cultura, mejorar los servicios de la policía municipal, entre otros”.

“En Mayagüez, contamos con varias universidades y estudiantes que son talentosos y pudiesen, de alguna manera, hacer una conexión entre la universidad y el municipio para que, en vez de estar contratando agencias de otras partes, mejor utilizar el talento mayagüezano para que pueda mejorar la infraestructura y darle ese cambio que Mayagüez necesita”, apuntó.

Entretanto, explicó que, el proceso de aspiración partidista consta de dos partes; “primero se radica haciendo la intención como candidata a aspirar a la alcaldía de Mayagüez y, luego, a partir del 1 de diciembre hasta el 30 es que radicamos los documentos oficiales”.

“Estoy entristecida por el estado en que se encuentra Mayagüez, hemos perdido muchas oportunidades para adelantar nuestra ciudad. Me gustaría que evalúen bien quién es su candidato, que escudriñen y le den la oportunidad a gente nueva que ayuden a echar a Mayagüez hacia adelante”, argumentó.

“Yo entiendo que soy la candidata idónea. Sé que con la trayectoria que tengo en la política desde muy joven, todas las experiencias que he tenido, tengo el corazón y la voluntad bien dirigido a trabajar por mi Mayagüez”, puntualizó.

Enfoque en el desarrollo

Otra de las aspirantes es Tania Lugo López, actual presidenta del comité municipal y quien fue la candidata oficial del PNP en las pasadas elecciones generales. En aquel momento, la mujer de 50 años no prevaleció contra el incumbente Rodríguez Rodríguez por, aproximadamente, 1,300 votos.

Sus propuestas para Mayagüez están centradas “en el desarrollo económico, abrir el aeropuerto, el puerto” e intensificar los esfuerzos para levantar la economía del casco urbano.

“En el sistema social de seguridad, tenemos que trabajar intensamente; hay una ola de criminalidad altísima en Mayagüez. Tenemos que trabajar también con la tecnología y hacer una ciudad tecnológica para que sea competitiva, tenemos que aprovechar que Mayagüez es una ciudad universitaria”, expresó.

“Una de las cosas que quiero desarrollar es la Carta de la Niñez, porque tenemos que dar un especial trato a nuestros niños y jóvenes, además con los ancianos. Pero tenemos que trabajar en el desarrollo social de los niños”, añadió la directora auxiliar de una agencia estatal en el oeste.

Se esperan más candidatos

Igualmente, destacó que, además de las tres mujeres, hay dos varones que han expresado públicamente su intención de correr por la candidatura, pero aún no se ha hecho de manera oficial. Sin embargo, aseguró que, “no los conozco personalmente”.

En cuanto a la aspiración de la exsenadora, expuso que “no me extraña que, en un momento histórico como el que está pasando Mayagüez, haya personas, tanto Evelyn Vázquez como cualquier otro porque, entiendo que hay como cinco o seis sonando que aspiren”.

“Mayagüez ya está hábil para cambio, contrario a cuando yo corrí en el cuatrienio pasado, que estábamos hablando de un alcalde muy poderoso (Rodríguez Rodríguez) que, prácticamente, nadie se atrevía a retarlo. Sin embargo, yo estuve en esa contienda y, prácticamente, la ganamos porque él prevaleció por muy poco”, sostuvo.

“Eso no fue por casualidad, sino producto de un trabajo arduo de un equipo de trabajo. Hay que reconocer el trabajo electoral que se ha hecho. He aprendido que el trabajo es lo que habla y he venido haciendo el trabajo desde hace varios años”, apuntó al asegurar que, prevalecerá sobre sus correligionarios.

Actualmente, el proceso judicial contra Rodríguez Rodríguez, y la exdirectora de Finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrade, está en etapa de vista preliminar.