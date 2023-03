El proyecto de la Cámara 1644, que buscaba castigar con 25 años de prisión a las mujeres que se practiquen un aborto, fue eliminado hoy de todo trámite legislativo, pero los tres representantes novoprogresistas que radicaron la pieza no se presentaron al hemiciclo para retirar la polémica medida.

La propuesta de los representantes novoprogresistas Wilson Román López, José “Memo” González Mercado y Er Jazzer Morales Díaz, incluso, disponía prohibir las terminaciones de embarazo en los casos de agresión sexual después de las 10 semanas de gestación.

Antes de anunciar el retiro, González Mercado y Morales Díaz, como habían anticipado la semana pasada en medio del revuelo legislativo, retiraron hoy sus firmas del proyecto de ley, lo que se notificó en la sesión en el orden de los asuntos.

Se quedó solo como autor el representante Román López, pero no llegó a la Legislatura para pedir el archivo de la polémica medida. Fue el portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien anunció al pleno cameral, en la sesión legislativa de esta tarde, el retiro del proyecto de ley “de todo trámite legislativo”.

Rodríguez Aguiló dijo que Román López “estaba en actividades oficiales en el distrito”. Román López representa al distrito 17 (Aguadilla y Moca).

En medio del revuelo de la medida, que cayó como un balde de agua fría, pues trascendió en el Capitolio, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los proponentes entraron en una guerra de acusaciones de haber cambiado la intención legislativa.

El trío de legisladores novoprogresistas se repartió culpas en las redes sociales y en emisoras radiales. González Mercado y Morales Díaz achacaron la autoría de la pieza de ley a Román López, lo acusaron de cambiar la intención legislativa y amenazaron con quitar su firma del controvertible Proyecto de la Cámara 1644.

Morales Díaz, quien representa el distrito 9 (Toa Alta y áreas rurales de Bayamón), escribió en su cuenta de Facebook que el representante Román López les entregó varios borradores de anteproyecto buscando enmendar el Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico con el fin de ajustar el tiempo de reclusión por infracción a este artículo. “Entre esos borradores se evaluó y descartó el aumento en la pena a 25 años. Nuestra firma fue a una medida que no es la que ahora vemos plasmada en el proyecto de la Cámara 1644. Nunca coincidiría con ese ajuste tan desmedido. Ante este panorama, estaré pidiendo que se retire mi firma del proyecto, así como también solicitaré al compañero representante a corregir este error de forma expedita”, reclamó Morales Díaz.

González Mercado, representante por el distrito 14 (Arecibo y Hatillo)

Román López alegó por su parte, que la pieza de ley “se traspapeló” en la Comisión de lo Jurídico, en aparente desconocimiento de que las medidas se radican en la Secretaría de los cuerpos legislativos y no en las comisiones legislativas.

“Una vez se coge la firma cuando se va a someter, en lo Jurídico se traspapeló y el (proyecto) que se radica es el de 25 años. Vamos a retirar la medida de la Comisión de lo Jurídico… para entonces radicar las correcciones que son pertinentes”, dijo Román López el pasado jueves en una entrevista con la emisora NotiUno 630.

El gobernador Pedro Pierluisi pidió a los autores el retiro de la medida y dijo que la pieza legislativa no tenía su apoyo.

“Por lo que veo no tiene futuro en la Asamblea Legislativa el proyecto y me agrada que sea así porque me parece que está totalmente fuera de proporción el estar hablando de encarcelar a mujeres por terminar embarazos. Es un tema que se puede atender, que hay que atender, se puede reglamentar, puede haber prohibiciones en ciertos momentos de los embarazos, pero estar hablando de encarcelar mujeres, no cuenta con mi apoyo en lo más mínimo”, sostuvo Pierluisi.

Dijo que no favorece que enmiendas al Código Penal para imponer penas “de tres años, ni cinco años ni de 25 años” por terminaciones de embarazos. “Es que esa no puede ser la manera de atender este asunto se pueden establecer reglamentos, se pueden establecer prohibiciones”, estableció.