Tras desconocerse dónde estaban los fondos federales prometidos para otorgarse un aumento en la aportación mensual que reciben los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, aclaró que el dinero sería recibido en la Isla para enero.

También corrigió que no son los $48 millones que había precisado el comisionado residente Pablo José Hernández, sino que la aportación incrementada que dará el Departamento de Agricultura federal al Departamento de la Familia para el PAN será de $55.9 millones.

“La ley de reapertura del gobierno federal firmada por el presidente Trump incluye sobre $55.9 millones adicionales para el PAN, comparado con el año fiscal anterior, debido a los ajustes anuales por inflación. Estos fondos forman parte del proceso regular de asignaciones federales. La asignación total se pone a disposición del Departamento de la Familia de manera trimestral a lo largo del año fiscal, según establece el procedimiento”.

La directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli.

El año fiscal federal comenzó en octubre pasado. Se supone que el próximo trimestre inicie en enero.

El detalle se dio a conocer, luego de que la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, estipulara que no había recibido una comunicación oficial que precisara que el PAN tendría un aumento en fondos que fuese a impactar a los 1.2 millones de participantes del programa.

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes ( Xavier Araújo )

“Ese asunto de esos millones fue algo que se comentó en algún momento dado, pero tampoco estaba oficializado. Tampoco nosotros, Puerto Rico, recibió ninguna comunicación indicando que nosotros seríamos parte de eso. La realidad es que nosotros continuamos trabajando con el dinero asignado, según el bloque para todo lo que es beneficio del PAN… La realidad es que nosotros no tenemos ni comunicación indicando que lo estaríamos recibiendo ni, por supuesto, hemos recibido un solo centavo”, precisó la funcionaria.

Ante la falta de los fondos para conceder aumentos por inflación, Roig Fuertes dejó claro que la aportación mensual que reciben los beneficiarios del PAN continuaría inalterada.

No obstante, la secretaria comentó que si el aumento fuese de $48 millones, tal y como lo había anunciado el comisionado residente, el impacto en el cheque mensual de los participantes sería mínimo.

“Si eso fuera así, no hace un impacto significativo”, afirmó.

Primera Hora requirió una explicación del comisionado residente en torno al estado de los fondos que anunció el pasado 13 de noviembre que se le aumentaría a la Isla para el PAN.

En unas escuetas declaraciones, el funcionario dijo que “no se ha eliminado esa partida, ni se puede eliminar, ya que forma parte de una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente. La administración del PAN corresponde al Departamento de la Familia, y les corresponden a ellos explicar cómo usarán el aumento de $48 millones”.

No obstante, no tenía información sobre cuándo Agricultura federal daría el dinero a Familia.

Promueven el SNAP

Por otro lado, Roig Fuertes informó que continúan implementando políticas públicas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para estar listos si se cambia el método en que se provee asistencia y se elimina el PAN. Se proyecta que, en este cambio, la Isla recibiría más fondos federales que podrían aumentarle los beneficios a los participantes en hasta un 75% adicional.

De hecho, este miércoles el comisionado residente informó que defendió su legislación para cambiar del PAN al SNAP durante el Día de Miembros del Comité de Agricultura, que se realizó en la Cámara de Representantes federal.

Pablo José Hernández, comisionado residente

Informó que su proyecto, Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act (H.R. 5168), establece una transición responsable y escalonada hacia la plena participación de Puerto Rico en SNAP, garantizando fondos más estables, respuesta automática ante emergencias y trato equitativo para las familias de la Isla.

“Durante mi tiempo en el distrito, he hablado con estudiantes que, por no tener SNAP y no contar con el nivel de beneficios que tendrían bajo ese programa, han tenido que decidir entre comprar un manual de química o comprar comida para alimentarse. Esta es una iniciativa de bajo esfuerzo y alto impacto”, expresó el comisionado residente durante la sesión.

“Cuando vemos que familias de tres reciben un beneficio promedio de $315 al mes en una isla donde los alimentos son más caros por los costos de envío, y que bajo SNAP recibirían $535, estamos hablando de una acción concreta para acabar con el hambre”, añadió Hernández.