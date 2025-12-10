La proyección de que Puerto Rico recibiría un aumento en la aportación de fondos federales para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) de $48 millones por inflación no se ha cumplido.

Por tal razón, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, no proyecta un incremento en la aportación mensual que reciben los 1.2 millones de participantes, según informó a Primera Hora.

“Ese asunto de esos millones fue algo que se comentó en algún momento dado, pero tampoco estaba oficializado. Tampoco nosotros, Puerto Rico, recibió ninguna comunicación indicando que nosotros seríamos parte de eso. La realidad es que nosotros continuamos trabajando con el dinero asignado, según el bloque para todo lo que es beneficio del PAN… La realidad es que nosotros no tenemos ni comunicación indicando que lo estaríamos recibiendo ni, por supuesto, hemos recibido un solo centavo”, precisó la funcionaria.

Ante la falta de los fondos para conceder aumentos por inflación, Roig Fuertes dejó claro que la aportación mensual que reciben los beneficiarios del PAN continuaría inalterada.

No obstante, la secretaria comentó que si el aumento fuese de $48 millones, tal y como lo había anunciado el comisionado residente Pablo José Hernández, el impacto en el cheque mensual de los participantes sería mínimo.

“Si eso fuera así, no hace un impacto significativo”, afirmó.

Primera Hora requirió una explicación del comisionado residente en torno al estado de los fondos que anunció el pasado 13 de noviembre que se le aumentaría a la Isla para el PAN.

Por otro lado, Roig Fuertes informó que continúan implementando políticas públicas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para estar listos si se cambia el método en que se provee asistencia y se elimina el PAN. Se proyecta que, en este cambio, la Isla recibiría más fondos federales que podrían aumentarle los beneficios a los participantes en hasta un 75% adicional.