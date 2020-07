Justo en el momento en el que se refleja un alza considerable de contagios de COVID-19 en Puerto Rico y que trasciende que hay una escasez de reactivos para procesar las pruebas moleculares para diagnosticar la enfermedad, el Departamento de Salud confronta problemas de bajo inventario con las pruebas serológicas, según confirmó el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes.

“De lo que hay escasez es de pruebas serológicas y el Departamento de Salud está en esas gestiones ”, respondió el Ayudante General cuando este diario le preguntó si la falta de reactivos de las pruebas moleculares afectaría el proceso de cernimiento a viajeros que se realiza en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM), donde mañana entra en vigor una orden ejecutiva con nuevas normas a pasajeros domésticos que lleguen a la isla en medio de la emergencia por la pandemia.

Primera Hora solicitó desde esta mañana a portavoces de prensa del Departamento de Salud precisar cuántas pruebas serológicas tiene la agencia y una reacción del secretario de la agencia a fin de explicar cómo se continuarán los esfuerzos de realización de pruebas para detectar COVID-19, frente al escenario de escasez que se ha planteado públicamente. Al momento, se espera por respuestas.

Las pruebas rápidas o serológicas revelan la presencia de los anticuerpos específicos que el sistema inmunológico crea para combatir el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Aunque las pruebas no se recomiendan para un diagnóstico final, sí pudieran revelar si la persona se contagió en algún momento.

“El secretario (Lorenzo González) y el Departamento de Salud hizo un contrato con Quest de 50,000 pruebas y se aumentó a otras 100,000. A la fecha de esas 150,000 se han utilizado 58,353 entre todos los aeropuertos y las otras misiones que tiene la Guardia Nacional… así que tenemos pruebas moleculares y se puede continuar con esas pruebas”, sostuvo Reyes al indicar que el laboratorio contratado debe cumplir con el procesamiento de las pruebas diagnósticas.

El Ayudante General de la Guardia Nacional explicó que el proceso de cernimiento en el aeropuerto LMM comienza con la toma de temperatura a través de alguna de las 11 cámaras infrarrojas que hay en diversos puntos de las facilidades, las cuales alertan si un individuo refleja más de 100.3 grados.

“Luego se hacen preguntas de rigor para identificar si hay posibles contagios de COVID y se les ofrece las pruebas rápidas a las personas… de hecho, se ha duplicado la cantidad de personas que acceden a hacerse la prueba. Por ejemplo, hace cuatro semanas se la hacían 500 personas. En las últimas 24 horas se realizaron 1,022 pruebas serológicas en el Luis Muñoz Marín”, precisó.

A finales de junio, cuando la gobernadora anunció la nueva orden ejecutiva reiteró que de mañana en adelante será compulsorio que todo pasajero utilice mascarilla y complete una declaración de viaje accediendo a www.travelsafe.pr.gov. Hasta esta noche esa declaración de viaje no estaba disponible en la página oficial de orientación a los viajeros.

Además, los pasajeros deberán mostrar evidencia de haber arrojado negativo a la prueba molecular de COVID-19 y la misma debe realizarse dentro de las 72 horas previo a su llegada. De no tener el resultado de la prueba, especificó la gobernadora, se procedería al cernimiento de rutina del aeropuerto y realizarse cualquier prueba que sea necesaria en ese proceso. Dependiendo del resultado se impondría al viajero -bajo monitoreo por parte de personal reclutado por Salud- a una cuarentena domiciliaria de 14 días.

Ayer, a preguntas de la prensa, el secretario de Salud confirmó el problema de escasez a reactivos para procesar las pruebas moleculares de COVID-19, las que son consideradas clínicamente como las adecuadas para realizar diagnósticos de la enfermedad. Y lanzó una advertencia a los viajeros diciéndoles que si no tienen análisis confirmatorios de haber arrojado negativo a la prueba molecular del novel coronavirus, mejor es que no visiten la isla.

“No venga a Puerto Rico a partir del 15 (de julio)… si no tiene una prueba PCR negativo, quédese en su casa en Estados Unidos”, dijo. “No hay recursos, no que no tengamos el dinero, no tenemos los reactivos; los vamos a usar para nuestros envejecientes, nuestros hospitales, para nuestra población”, agregó González.

La baja en inventario de pruebas serológicas coincide con el recogido de este tipo de análisis que se ha registrado en Puerto Rico a raíz de notificaciones de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).

En los pasados meses se ha ordenado recoger las pruebas de las marcas Clarity, Instant View, Phamatec y Nova Test. Esta última marca fue la que compró el Departamento de Salud a la empresa 313 LLC a la cual le pagó $3.6 millones por 101,500 pruebas, de las que solo se entregaron 45,000.

El Departamento de Salud informó hoy 93 casos confirmados nuevos de COVID-19, así como 24 casos probables debido a que arrojaron resultados positivos en la prueba de sangre (serológica) que detecta anticuerpos del coronavirus. En total, los casos confirmados de COVID-19 en la isla ascienden a 2,904. Los casos probables suman 7,219. De otra parte, el total de muertes reportadas es de 169, incluyendo dos casos incluidos hoy en el informe de actualización de datos de la agencia. Se trata de una mujer de 48 años de la región de Arecibo y un hombre de 82 años de la región metropolitana.

Ready la Guardia Nacional

De otra parte, el Ayudante General de la Guardia Nacional dijo estar preparado para la nueva misión con psajeros domésticos en el aeropuerto internacional a al vez que indicó que los esfuerzos de cernimiento médico se llevan a cabo con 340 efectivos, ochenta más que los que tenían al inicio.

Recordó que los cernimientos también se llevan a cabo en los aeropuertos regionales de Aguadilla y Ponce, donde continúan llegando vuelos de carga, así como a los vuelos charter o privados que llegan a través del aeropuerto de Isla Grande y del aeropuerto de Ceiba.

Las pruebas serológicas se realizan en el aeropuerto desde el 17 de abril, pues anterior a eso -y desde el 16 de marzo- se hacían únicamente las moleculares.

“Desde el 16 de marzo hemos hecho 2,037 pruebas moleculares y desde el 17 de abril a la fecha se han realizado 42,930 pruebas rápidas, de las cuales 1,801 han arrojado resultados positivos”, dijo.