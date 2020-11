El reinicio del escrutinio general revivió la vieja controversia de los “pivazos”, una modalidad de voto mixto que fue impugnada hoy por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las mesas del Coliseo Roberto Clemente, en San Juan cuando se hacía el recuento de la papeleta legislativa del Senado.

El PNP anticipó, por voz del coordinador electoral, Edwin Mundo que buscará revertir en los tribunales el voto pivazo, que es aquel en el que un elector vota bajo la insignia de un partido, pero vota por candidatos de otros partidos.

El escrutinio general, también reanudó con reclamos de irregularidades del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), de casos de posible doble voto adelantado y con el mal manejo de maletines como uno de San Juan, en el que aparecieron papeletas de pueblos tan distantes como Peñuelas y Dorado.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer dijo por su parte, que la controversia con los votos mixtos fue planteada en las mesas de escrutinio que trabajan en el recuento de la papeleta legislativa, en las candidaturas al Senado por acumulación.

“La controversia era sobre la contabilidad del voto mixto en un contraste entre lo que estaba vigente al 2016 y lo que está vigente en el 2020 con el nuevo Código”, dijo Rosado Colomer y detalló que ante el desacuerdo entre los comisionados electorales, la decisión recayó en él, quien falló en contra del PNP al disponer que los votos se contarían “conforme cuente la máquina”.

-¿Se alega que las máquinas de Dominiun estaban programadas con la vieja ley electoral, cuál sería el efecto?, preguntó Primera Hora.

“Todos los comisionados estaban atentos, al punto de que se solicitó una certificación por Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (Osipe) y los manuales se hicieron conforme a la lógica que tiene la máquina, así que sorpresa para ningún comisionado debe ser”, sostuvo Rosado Colomer.

Dijo que a los cinco días de él llegar a la Comisión se levantó el asunto, pero faltando tan poco tiempo para las elecciones se determinó que no había tiempo para hacer ningún cambio y “la decisión de la CEE en forma unánime fue de redactar los manuales y reglamento de adjudicación conforme a la lógica de la máquina”.

-¿Cómo puede afectar esto la intención del elector?, inquirió este diario.

“Entiendo que no la afecta porque la máquina la lee igual. El único caso en que podría afectar es porque la ley dice que el voto mixto requiere una equis por lo menos en una de las candidaturas de la marca que se hizo bajo la insignia para no considerarlo como candidatura. Mi impresión es que no cambia el resultado porque se respeta la intención del elector conforme a la norma de 2016”, indicó.

Pero, ante el fallo adverso del Presidente de la CEE, Edwin Mundo, coordinador electoral del gobernador electo, Pedro Pierluisi dijo que el PNP se prepara para impugnar la determinación en los tribunales.

“El pivazo es un voto ilegal, que no se debe contabilizar… Lo que no hemos decidido es si vamos al tribunal como partido o si van ir los candidatos”, sostuvo Mundo, quien dijo que no duda que la controversia llegue también al Tribunal Supremo.

“El PNP quería hoy arrestar estas papeletas (de los pivazos) y dijimos que no, que se iban a contar de acuerdo a lo que dice la ley. La máquina leyó estas papeletas y no dijo que estaban mal votadas”, dijo por su parte, el comisionado popular, Antonio “Toñito” Cruz . Agregó que ya estas papeletas fueron adjudicadas.

Cruz recordó que se bautizó como pivazos a los votos que en las elecciones de 2004 fueron emitidos bajo la insignia del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y a favor Aníbal Acevedo Vilá como gobernador. El PNP impugnó estos votos en los tribunales en un caso que llegó hasta el Primer Circuito de Boston, con un fallo adverso a la colectividad.

Mientras tanto, un maletín de los siete que aparecieron el pasado viernes, que estaba a nombre de San Juan 5 y en el interior, tenía papeletas de Peñuelas y Dorado, quedó arrestado para efectos de una investigación y establecer la cadena de custodia.

“Se decidió que se va a esperar a que se vaya a escrutar ese municipio de Dorado 15 y Peñuelas, que me parece que si no me equivoco es el 59. Los partidos no pudieron identificar qué fue lo que ocurrió y quieren esperar a que bajen los maletines del precinto para identificar si pueden llegar a una conclusión. Se quedó todo como dicen en las reuniones formales sobre la mesa en lo que llegamos a ese escrutinio para ver si en otro maletín hay más información”, detalló Rosado Colomer.

Dijo que entre los últimos siete maletines de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), que fueron detectados el pasado viernes sin contabilizar, había “un maletín de San Juan que en lugar de haber papeletas de San Juan, estaban las papeletas de Dorado y Peñuelas”.

Precisó que uno de los maletines que estaba identificado como San Juan 5, “pero adentro no tenía papeletas de San Juan 5”. Añadió que el maletín tenía 18 papeletas de Dorado y otras de Peñuelas, cuya cantidad no pudo precisar y sostuvo que se trata de papeletas de la JAVAA.

Pero, el comisionado independentista, Roberto Iván Aponte dijo que al momento esas papeletas no se van a adjudicar porque no se ha establecido una cadena de custodia.

Incluso, el comisionado pipiolo indicó que no podía afirmar que las papeletas sean de voto ausente o adelantado porque no hay una cadena, establecida. “No me atrevo decir de qué son hasta que se concluya la investigación”, sostuvo.

El comisionado del PPD indicó a su vez, que se hará un investigación externa para identificar el tracto de las papeletas.

Temprano en la mañana, poco después de iniciado el escrutinio general, el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín denunció que se habían detectado dos casos de posible doble voto en las mesas de la JAVAA.

“Ya hemos visto algunos casos que se han encontrado que están repetidos en la lista de las personas que votaron el día del evento y también que aparecen en la lista de excluidos y cuando se va a las mesas, sí está la persona. Esto todavía es muy preliminar, pero sí he visto que hay actividad en la mesa especial que se creó y habido personas que caminan hacia allá para corroborar los nombres de las personas”, explicó Valentín.

No pudo precisar de momento, si los casos habían sido detectados por el MVC o por funcionarios de otros partidos. “Es bien preliminar. Solo recibí un mensaje que me dijeron que habían podido identificar casos”, indicó.

“El punto es que para eso mismo eran listas, es excelente que estén rindiendo frutos, que sirvan para la investigación. No estamos diciendo ya que haya algún tipo de delito por parte de funcionario porque hay que hacer un poco más de investigación, pero estamos en eso”, sostuvo el comisionado.

Dijo que las listas “se produjeron” y también como parte de la sentencia del Tribunal Supremo se creó una mesa especial en la que se tienen todas las listas de la CEE del precinto que hoy corresponden a los precintos 1 y 2 de San Juan.

Valentín detalló que en las mesas de escrutinio, junto con los maletines están las listas del día del evento y las listas de exclusión, que son las personas que solicitaron voto ausente o adelantado y por alguna razón debe ser excluido de la lista.

“Cuando las personas abren el maletín y corroboran esa información contrastan la información y se aseguran que si la persona está en la lista de excluidos no esté en la lista de electores de ese día”, dijo.

Agregó que el MVC le proveyó a sus funcionarios las listas divididas por precintos, unidad y colegio de las personas que solicitaron voto ausente o voto adelantado en sus diferentes modalidades y que les fue enviada como parte de la sentencia.

Por su parte, el comisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez dijo que ninguno de los funcionarios que tiene la colectividad en las mesas de escrutinio le ha reportado algún caso irregular.

“Aquí hay personas que le gusta crear el drama, le gusta crear desestabilización, le gusta crear fantasías. Aquí la realidad es que hay un proceso que realizar y hay un proceso que cumplir. Por lo tanto, tenemos que darle el tiempo a este escrutinio para que todo lo que se levante sea referido y que si una persona cometió delito, sea referido a las autoridades pertinentes”, indicó Sánchez.

En la tarde, el Presidente de la CEE dijo que no se había informado ninguna irregularidad “conforme dijo el Tribunal Supremo, que se si eso se identifica se eleva inmediatamente a comisión”.