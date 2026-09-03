La opción del marcador de sexo “X” en los certificados de nacimiento en Puerto Rico se revocó, tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que se derogó la decisión del Tribunal Federal de Distrito que había ordenado al Registro Demográfico de Puerto Rico reconocer este marcador.

Dijo, además, que esta decisión “valida” la posición del gobierno de mantener los marcadores de sexo exclusivamente binaria: de hombre y mujer.

“Desde el inicio de este caso, nuestra Administración ha sido clara: el Gobierno de Puerto Rico debe actuar conforme a nuestras leyes y a la Constitución. La decisión del Primer Circuito respalda la posición que defendimos ante el tribunal y reconoce la autoridad del Gobierno de Puerto Rico para establecer y administrar sus récords públicos de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico”, expresó González Colón en comunicado de prensa.

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El caso De La Fuente-Díaz v. González-Colón se originó a raíz de una decisión emitida el 2 de junio de 2025 por el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico, que había ordenado al Registro Demográfico proveer una tercera opción, identificada con una “X”, en el formulario de cambio de género para personas que no se identificaran como hombre o mujer.

El Tribunal de Distrito había fundamentado su determinación en la cláusula de igual protección de las leyes de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Ante dicha determinación, el Gobierno de Puerto Rico acudió al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y solicitó la paralización de sus efectos mientras se dilucidaba la apelación. El foro apelativo concedió la solicitud.

Posteriormente, el procurador general de Puerto Rico, Omar Andino Figueroa, compareció ante el Primer Circuito en Boston y argumentó el caso ante el panel de jueces el pasado 9 de abril.

Como resultado de la decisión del Primer Circuito, se mantiene vigente en Puerto Rico el reconocimiento de los marcadores de sexo hombre y mujer en los certificados de nacimiento expedidos por el Registro Demográfico.

Los estados que comparecieron como amigos de la corte (amici curiae) fueron Idaho, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming, además de la Legislatura de Arizona.

“Esta decisión del Primer Circuito acoge la posición del Gobierno de Puerto Rico de que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce un marcador de sexo ‘X’ en los certificados de nacimiento. El Tribunal revocó la sentencia del Tribunal de Distrito que había ordenado al Registro Demográfico incorporar esa opción”, celebró Andino Figueroa.