El Senado dio paso en la sesión de este jueves a un requerimiento de información de la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén a la nominada secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, sobre qué cursos imparte el sistema de enseñanza pública en torno a la comunidad LGBTTIQ+ y sus derechos.

Rivera Lassén le había solicitado la información a la nominada en una vista pública el pasado 14 de septiembre como parte de la evaluación de su nombramiento, pero la legisladora dijo que la funcionaria no la ha suministrado.

“Desafortunadamente lo enviado no incluye lo solicitado y la información no ha sido provista”, indicó la senadora en una carta a Raíces Vega con fecha del pasado 10 octubre.

La legisladora le solicitó a la designada Secretaria de Educación una lista de cursos específicos en los que se hable de la comunidad LGBTTIQ+ y sus derechos, así como, “de las familias diversas que componen nuestra sociedad”. Le solicitó además, el plan que tiene como Secretaria para promover la participación ciudadana en todos los niveles del Departamento de Educación.

“Estimamos muy importante que nos provea toda la información solicitada en aras de poder hacer un análisis informado en cuanto a su nombramiento para que, en su momento, podamos de igual forma emitir nuestro voto. Quedo a su disposición para discutir lo que entienda necesario y le agradeceré que nos haga llegar la información pendiente a la brevedad posible”, sostuvo Rivera Lassén en la misiva.

La legisladora indicó que en las vistas públicas dirigió sus preguntas a la nominada “al asunto de no discriminación” contra la comunidad LGBTTIQ+ en el sistema de educación, específicamente las protecciones a las familias LGBTTIQ+ y cómo se hablaba de estos temas en los salones de clases.

“Ella me dijo que no había discriminación y que había cursos donde había espacio para hablar de esos temas y le pedí la lista de los cursos dónde se podía hablar de esos temas. Ella me mandó una lista de un montón de cursos en el sistema educativo, pero no me dijo cuáles eran y obviamente no me contestó”, sostuvo la senadora del MVC.

Dijo que también le pidió a Raíces Vega los protocolos del Departamento de Educación para manejar la violencia de género.

El nombramiento de Raíces Vega, al igual que el de la nominada secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez no se han llevado vistas de confirmación y están pendiente ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que lidera el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.