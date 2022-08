Las senadoras Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), exigieron hoy al gobernador Pedro Pierluisi la cancelación del contrato de LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía eléctrica.

“El país está encendido, pero de coraje, se quedaron sin electricidad hogares y se quedan a cada rato por los apagones hogares, hospitales, escuelas, comercios. Los apagones son la orden del día, los apagones encienden la indignación ante la indiferencia de LUMA y sus representantes”, expresó Rivera Lassén en uno de los turnos iniciales en la sesión del Senado.

“Creo que en este país hay una sola persona todavía diciendo que le da el beneficio de la duda a LUMA, que es el señor gobernador, el que últimamente está cambiando un poco su discurso, pero yo creo que lo que voy a decir ahora es la voz de mucha gente, sino la mayoría del pueblo de Puerto Rico, donde arde la indignación como en los tiempos de Roma: Fuera LUMA y, por si acaso, como no lo entienden, ‘LUMA, get out of Puerto Rico!’”, reclamó la legisladora del MVC.

Dijo que la electricidad es un servicio esencial y su privatización “ha tenido nefastas consecuencias”.

Indicó también que el contrato otorgado al consorcio energético “no le ha servido al pueblo de Puerto Rico y a quien único le ha servido es los intereses de la propia empresa”. Sostuvo que en estos días la falta de electricidad se ha unido a la crisis en los servicios de salud y “ambos temas aterrizan en la falta de visión de lo que son los servicios esenciales”.

“Gobernador, señor Pierluisi, usted no es el gobernador solamente del 33% que votó por usted, es el gobernador de todo Puerto Rico. Usted no es el abogado de la Junta de Control Fiscal, usted no es el abogado de LUMA, usted es el gobernador de Puerto Rico y su único cliente es el pueblo de Puerto Rico, el que le paga su salario. Puerto Rico no quiere a LUMA, Puerto Rico quiere garantías de servicios esenciales, hospitales que funcionen, escuelas y comercios que funcionen y no que se ponga en riesgo la salud y seguridad de las personas. Cancele el contrato de LUMA y dé paso también a la energía renovable, salir de los combustibles fósiles sin poner paneles solares en tierras agrícolas”, agregó.

La senadora Santiago Negrón dijo, por su parte, que el contrato de LUMA “no es salvable”.

Reconoció que “es un tema complejo y difícil, que no tiene una salida inmediata”, pero dijo que “un comienzo imprescindible es sacar a la compañía LUMA”.

“Ese contrato no es salvable, porque no es solamente el contrato, no es únicamente el texto, el documento, es que LUMA no tiene la capacidad técnica y lo han demostrado. Si LUMA persiste, LUMA nos va a apagar el país entero”, dijo la legisladora del PIP.

Indicó que “son deficiencias técnicas en el manejo de la transmisión y distribución que están afectando los espacios de generación y no es un problema contractual, es un problema de capacidad técnica”.

“Aquí se idolatra la privatización, pero en su esquema de privatización el gobierno siempre hace el papel del negociante tonto, al que le hacen de todo y todo lo perdona. Ninguna contratación en la empresa privada sobreviviría al nivel incumplimiento de LUMA y por qué nosotros tenemos que tolerarlo. Entre dos compañías privadas esto no pasa, pero el gobierno siempre haciendo el papel de tonto”, sostuvo Santiago Negrón.

Dijo que el gobernador “ha tenido que cambiar el discurso”, pero sostuvo que “no podemos olvidar que se estrenó con aquella orden ejecutiva que creaba un comité para la fiscalización y con eso no pasó absolutamente nada”.

La senadora sostuvo ante el escenario de que el contrato sea cancelado haría falta legislación para devolverle a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) las facultades que perdió por virtud de la ley que dio paso a la privatización

“Todos queremos sacar a LUMA del medio, ese consenso está muy extendido en el país, pero hay que hacer las cosas con deliberación, serenidad y con cuidado. Más allá del apasionamiento de que queremos salir de LUMA, qué vamos a hacer con la Autoridad (de Energía Eléctrica) y cómo debe ser la Autoridad que queremos. Hay que recalcar que aquí no podemos venir con nostalgias de lo que era la Autoridad, esa no es la Autoridad a la que queremos volver”, expresó Santiago Negrón.