El representante José (Cheíto) Rivera Madera dijo hoy que enfrentará el referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y que no claudicará en su apoyo a comunidades desventajadas como la del sector San Germán, en el barrio Indios, en Guayanilla, que lucha contra la instalación de una antena de telecomunicaciones.

“No es mi estilo ser controversial, pero no me voy a callar ante los abusos contra la gente de mi pueblo, de mi distrito, de mi país, vengan de donde vengan”, expresó Rivera Madera, quien fue arrestado la madrugada del 10 de mayo, junto a líderes del Campamento contra las Cenizas de Carbón de Peñuelas, en una vía pública, en los predios del proyecto en controversia.

En conferencia de prensa en el Capitolio, el legislador dijo que la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de los Fondos Públicos de la Región Suroeste de la Cámara había comenzado un proceso de investigación sobe la construcción de la antena y había citado una vista ocular en el área, para el 11 de mayo.

Narró que la madrugada del 10 de mayo recibió una llamada de vecinos del sector pidiéndole que se personara al lugar.

“La gente que votó por mí me llama que había una situación que alteraba su paz y sana convivencia. Yo respondí y fui a hacer mi trabajo”, dijo para detallar que llegó al lugar a eso de las 4:00 de la madrugada y “había un contingente de más de 100 agentes de la Policía y varias mezcladoras de cemento gigantes haciendo un ruido insoportable”.

“Ya había una investigación abierta, una citación para una vista el próximo día y ellos fueron -como ladrón en la noche- interrumpiendo la paz de los vecinos a descargar cemento en mezcladoras industriales”, reclamó Rivera Madera, quien representa el distrito 23, que comprende los municipios de Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce.

Relató el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) que cuando llegó al lugar preguntó a un sargento de apellido Irizarry si la compañía constructora tenía un endoso para permitir trabajos en horario nocturno y le advirtió que podrían estar en violación del reglamento 8019 de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) sobre el control de ruidos. “Nunca nos mostraron el permiso y en ese momento les dije que los trabajos no debían continuar”, dijo Rivera Madera.

“La Policía estaba allí protegiendo a los que violan la ley y, encima de eso, cuando yo voy a hacer que se cumpla la ley, me arrestan. Eso fue lo que sucedió ese día... Cuando les pido el permiso de la JCA para trabajar a esas horas de la noche, en vez de ir a requerirle el permiso al constructor (el sargento) me dijo que si no me movía me iban a tener que arrestar y eso fue lo que ocurrió. Esa es la verdad”, indicó el representante a la Cámara.

“Hoy sabemos que nunca tuvieron un endoso o un permiso (para construir en la madrugada), que nunca lo solicitaron y que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) le dijo a la Comisión (legislativa), en un requerimiento de información, que la Policía no tiene el entrenamiento para reconocer permisos. Esa madrugada me arrestaron sin verificar quién tenía razón y hoy también sabemos que fue el mismo dueño de la construcción quien pidió protección a la Policía y se la otorgaron sin preguntar si tenía o no el endoso para trabajar a esa hora”, relató Rivera Madera.

Dijo que nunca fue citado como parte de la investigación del incidente que hizo el Negociado de Investigaciones Especiales, del Departamento de Justicia.

“Mi versión nunca la escucharon, tampoco la versión de los vecinos de la comunidad. Simplemente, fue un policía que dijo esta barbaridad: ‘en síntesis se alegó que el 10 de mayo, usted traspasó el área acordonada por los miembros del Negociado de la Policía e ingresó al lugar donde se realizaban los trabajos de hormigón para la instalación de una torre de telecomunicaciones’”.

“Yo nunca ingresé a ningún terreno privado. A mí me arrestaron en la carretera PR-335. Nunca hubo un perímetro, había un montón de policías y había policías hasta de la Fuerza de Choque, pero no había un acordonamiento. En los videos que han circulado en redes y medios (de comunicación) se ve cuando estamos hablando en la carretera... No creo que tengan los elementos de juicio. No sucedió como ellos dicen, me arrestaron fuera, yo no estaba interrumpiendo una obra y si Justicia quiere investigar a alguien realmente sobre este caso, debería investigar por qué el policía que autorizó los servicios no requirió el permiso necesario para trabajar a esa hora y cómo se llega a la conclusión de que en vez de proteger a la comunidad del ruido de esa hora, se protege al desarrollador”, reclamó el legislador, quien reconoció, sin embargo, que la compañía Ellite Towers, LLC, tiene los permisos de construcción de la antena.

“El tribunal sí les dio permiso. De hecho, ellos montaron la antena en estos días”, añadió el legislador, quien también había levantado bandera sobre la posibilidad de que el proyecto sería realizado en terrenos de un humedal. “Pero nosotros no tenemos conocimiento de eso, porque todos estos permisos se han estado otorgando por lo que se llama exclusión categórica, que es un proceso expedito de la Oficina de Gerencia de Permisos que te exime de presentar documentos ambientales”, abundó Rivera Madera.

“Si defender a mis compatriotas es motivo de persecución, referidos o acusaciones, pues me van a tener que perseguir, referir o acusar, pues siempre que haya un atropello contra los puertorriqueños que el Ejecutivo no quiere escuchar, alzaremos nuestra voz… y nos haremos escuchar”, sostuvo el legislador, natural de Guayanilla.

Dijo que, a través de la historia, comunidades como la del barrio Indios “han sufrido atropellos de proponentes privados y privilegiados que, valiéndose de padrinos en el gobierno que los protegen, pretenden salirse con las suyas”.

Agregó que, para los residentes de estas comunidades, los procesos que tienen que enfrentar son “tediosos, caros y burocráticos, no pueden hacer nada para defenderse y acaban siendo sometidos a todo tipo de abuso”.

“Cuando llegué a la Cámara de Representantes, una de las metas que nos propusimos fue ser voz de esas comunidades. Como cuestión de hecho, yo resido a tres minutos -en auto- del lugar de esta construcción, por lo que pudieran decir que me vería beneficiado con la instalación de esta torre de comunicaciones. Pero es importante que el desarrollo del país no sea a costa del menosprecio de comunidades pobres, ni de la destrucción de nuestros recursos naturales”, puntualizó.

Rivera Madera indicó que “para cambiar lo que se ha hecho mal hay que comenzar a actuar priorizando, defendiendo y pensando más en el colectivo y menos en el bolsillo de dos o tres”.

“Como centinelas del pueblo, los legisladores jamás debemos claudicar ni entregar nuestras prerrogativas legislativas. Ciertamente, nuestro trabajo primordial es legislar, pero acompañado, por partes iguales, de fiscalizar y velar por el justo balance entre las tres ramas de gobierno”, dijo.