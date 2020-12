El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz le dio un ultimátum hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez para que expliquen por qué no se han expedido las respectivas credenciales a más de una veintena de jueces, cuyos nombramientos fueron confirmados por la cámara alta el pasado mes de septiembre.

“Tienen hasta mañana a las 10:00 de la mañana para dar la respuesta, sino vamos al tribunal”, advirtió Rivera Schatz, en un turno en la sesión extraordinaria que inició hoy.

“Hace dos meses y medio se aprobaron varios nombramientos y por alguna razón misteriosa no acaban de expedirse las credenciales”, indicó.

Estos nombramientos fueron sometidos por la gobernadora para consejo y consentimiento del Senado en la en la anterior sesión extraordinaria y fueron confirmados los pasados 28 de septiembre y el 5 de octubre.

Rivera Schatz dijo que a los abogados y abogadas confirmados por el Senado “les han violentado los derecho”.

“Queremos saber quién dio la orden y por qué. Si hay algún acuerdo debe saberse y si no hay una respuesta ‘hemos conversado con los abogados del Senado para obligarlos a expedir las credenciales. Me parece inaudito que en dos meses y medio no les hayan expedido esos credenciales”, sostuvo Rivera Schatz.

Rivera Schatz dijoque el Senado espera concluir la actual sesión extraordinaria “este miércoles”.