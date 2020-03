El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz insistió hoy en que el Departamento de Justicia debe hacer público ya, el informe que la gobernadora Wanda Vázquez Garced le encomendó al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el escándalo del almacén de suministros sin repartir de Ponce.

“Yo fui fiscal, ese informe no tiene ningún secreto militar. Ese informe a mi modo de ver, yo no conozco el contenido, pero a mi modo de ver no debe incluir información que sea ultra sensitiva”, dijo Rivera Schatz a preguntas de periodistas en el Capitolio sobre la negativa de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones de entregarle el informe a una comisión especial de la Cámara de Representantes.

Rivera Schatz sostuvo de que en caso de el informe tuviera algún tipo de información sensitiva, el Departamento de Justicia podría entregarlo a la Cámara haciendo las advertencias de rigor. “Podría advertirle a la Cámara, ‘aquí está el informe, pero en esta área del informe hay una información sensitiva que puede afectar una investigación que está en curso y le pedimos que tenga prudencia. Estoy seguro que la Cámara tendría la prudencia y protegería la parte que requiera algún tipo de protección”, indicó el líder legislativo.

“No hay ninguna razón, ninguna justificación para que no se entregue el informe. Si después de todo, imaginemos que presentaran acusaciones o denuncias o que finalmente digan que no las presentarán, (el documento) va a ser público. Lo que levanta suspicacia, intriga es que haya una resistencia a entregar un documento que estimo contiene las instrucciones que dio el encargado de la investigación y los documentos y testimonios que recopiló en 48 horas. Mi opinión es que debe entregarse. La Secretaria de Justicia puede entregarlo ya hay un orden de un tribunal”, dijo Rivera Schatz.

Cuando se le indicó que la gobernadora había dicho que no puede ordenarle a la Secretaria que entregue el informe, el Presidente del Senado sentenció que la información pública es pública.

“Los asuntos de interés público requieren que se atiendan de esa manera, el informe que se produjo luego de las alegaciones que hubo, no hay ninguna justificación para no entregarlo ya. Se está convirtiendo en una distracción totalmente innecesaria. El esfuerzo que se está invirtiendo en eso es esfuerzo que se está perdiendo para atender el coronavirus y otros problemas apremiantes que tiene Puerto Rico. No hay razón para que no se entregue ya debería entregarse y ponerse punto final al asunto”, agregó.

Dijo que la investigación cameral sobre la controversia con los almacenes de suministros “ya está provocando insinuaciones contra todas las partes, contra mis compañeros de la Cámara, contra el Departamento de Justicia contra todas las partes involucradas y la manera de ponerle fin a eso es mostrando el informe”.

Esta semana el portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló anunció que la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones podría ser referida a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por supuestamente mentir bajo juramento a la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, que investiga el escándalo del almacén de los suministros de Ponce.

Rodríguez Aguiló sostuvo que también podrían referidos al Departamento de Justicia y a las agencias concernientes, el nominado secretario de Estado, Elmer Román, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), José López y el encargado de logística del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Luis Cruz.

“Si nosotros corroboramos como aparentemente corroboró la jueza de primera instancia (Lauracelis Roques Arroyo) en el caso de la prensa que le mintieron en el tribunal y que nos mintieron a nosotros aquí, no hay una segunda oportunidad, voy a pedirle a esta comisión hacer un referido directo a la Secretaria de Justicia y a todos los funcionarios que nos mintieron. En el caso de la Secretaria de Justicia sería directamente al FEI”, dijo el martes el legislador novoprogresista, quien encabeza la investigación cameral.