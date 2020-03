Aunque el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz sostuvo hoy que el proyecto de reforma al Código Civil “tiene los votos”, la polémica pieza legislativa volvió a quedar pendiente en la agenda senatorial.

Rivera Schatz indicó que “no ha visto en detalle” las recomendaciones que sometió ayer la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a través de uno de sus asesores, al voluminoso proyecto de ley .

“La semana que viene lo vamos a atender, dijo Rivera Schatz sin precisar el día en que la medida sea bajada a votación en la Cámara Alta.

Se limitó a decir que “lo que la gobernadora quiere asegurarse es lo que nosotros ya habíamos dicho , ue los ciudadanos que ganaron casos en corte donde se les reconocieron derechos, el lenguaje de los artículos que atañe a esos casos sea perfectamente consistente con la decisión del tribunal”. Añadió que un caso no puede revocarse mediante legislación.

“Lo que queremos es que el lenguaje de cada uno de los casos que el pueblo de Puerto Rico conoce porque se han discutido que el ciudadano que prevaleció en ese reclamo de derecho tenga la absoluta certeza de que el lenguaje que contiene el código es perfectamente consistente con lo que resolvió el tribunal”, dijo Rivera Schatz.

“¿Pero va a haber cambios o ajustes a la versión de ustedes (la Legislativa)?, le preguntó Primera Hora.

“Podría haberlos”, sostuvo el líder senatorial, pero no precisó cuáles serían estos cambios ni a qué asuntos controversiales del propuesto Código se refería. Sólo aludió a los certificados de nacimiento de las personas transgénero.

“(Ese) entre muchos otros, estamos asegurándonos que no sea inconsistente con lo que decidió el tribunal. Que se cumpla fiel y exactamente, sin lugar a duda, con lo que resolvieron los tribunales y creo que el lenguaje que tienen lo cumple. Hay gente que quiere aclararlo todavía más y yo no me opongo a eso”, indicó.

“¿En principio usted está de acuerdo con las recomendaciones que envió La Fortaleza?, insistió este diario.

“No las he visto en detalle, pero en lo que estamos de acuerdo, la Fortaleza y por lo menos yo, es que el ciudadano que haya prevalecido en un caso reclamando un derecho, la disposición del Código que puedar ser relevante a ese tema, cumpla estricta y exactamente con lo que dice el caso, que no haya discreción para tratar de revocar el caso, para negar el derecho”, dijo Rivera Schatz.

La semana pasada el proyecto del nuevo Código Civil estaba en el calendario del Senado, pero a petición de la Gobernadora el caucus de senadores novoprogresistas pospuso la aprobación de la medida, que es objetada por más de 70 organizaciones de la sociedad civil.

Rivera Schatz le otorgó hasta ayer miércoles a La Fortaleza para que sometiera sus recomendaciones y advirtió entonces, que no darían paso a ninguna propuesta que cambie “disposiciones que se redactaron conforme a los casos resueltos por tribunales federales y de Puerto Rico”.