Ante las interrogantes que rodean la designación de Arthur Garffer como secretario de Estado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le solicitó este lunes a la Comisión Estatado de Elecciones (CEE) que acredite el estado electoral del nominado en la isla y que confirme si ha votado en alguna otra jurisdicción.

Asimismo, dijo, que le cursó una comunicación a Garffer para que entregue al Senado copia de los récords militares y financieros que permitirían concluir su estado de residencia por los pasados cinco años. Hasta tanto no se reciba esta información y no se despejen todas las dudas, no atenderán la designación.

PUBLICIDAD

Relacionadas Sindicato de Bomberos pide a la gobernadora desistir del nombramiento de Arturo Garffer

“Creemos que el señor Arturo garffer tiene unas credenciales extraordinarias, creo que tiene una trayectoria profesional y personal admirable...pero la empatía, el cariño, la amistad, el respeto que pueda haber por una figura en el plano personal no sustituye, de ninguna manera, el rigor con el que el Senado de Puerto Rico va a examinar todos y cada uno de los nombramientos que son sometidos por la señora gobernadora”, sostuvo Rivera Schatz.

“Ojalá cumpla, ojalá lo podamos confirmar, pero si no cumple, no cumple, por más que lo queramos, por más que lo respetemos y por más que lo admiremos”, apuntó durante el inicio de la sesión senatorial de este lunes.

Las expresiones de Rivera Schatz surgieron luego que el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández en el Senado, reclamara el retiro de la designación de Garffer como secretario de Estado. Sostuvo que del expediente presentado por el nominado, como parte de su evaluación como jefe del Departamento de Seguridad Pública (DSP), surge que no radicó planilla en la isla para los años 2019 y 2020.

Hernández agregó que aunque el nominado sí presentó planillas para el 2021 en la isla, no completó el encasillado validando que era residente de Puerto Rico.

“El secretario de Estado no puede ser nadie que venga de paracaídas, no puede ser nadie que venga de otro estado a vivir a Puerto Rico hace cinco meses”, sostuvo Hernández al agregar que del expediente surge que por los pasados diez años Garffer ha residido en el estado de Florida.

PUBLICIDAD

En respuesta, Rivera Schatz sostuvo que sería “precipitado” exigir el retiro de la designación de Garffer sin que se haya completado la investigación senatorial, pero puntualizó que de incumplir con los requisitos constitucionales, “tranquilamente” solicitará el retiro. “Si cumpliera con todos los requisitos, yo voy a ser el primero que le voy a votar a favor, pero si no cumple, aunque yo quisiera, no puedo. Es tan simple como eso, y eso va con este y con todos los nombramientos que queden”, subrayó.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que dispone que “nadie podrá ser gobernador a menos que, a la fecha de la elección, haya cumplido 35 años de edad, y sea, y haya sido, durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico”.

Sostuvo que el Senado no busca “rechazar caprichosamente” ningún nombramiento, así como tampoco “antagonizar” con la gobernadora Jenniffer González. Insistió en que le han dado paso al 94% de las designaciones presentadas por la mandataria y recordó que tras la evaluación de la designación de la licenciada Verónica Ferraiuoli al Departamento de Estado se le dio espacio al Ejecutivo para que cabildeara el asunto, a pesar de que ésta no contaba con los votos para su confirmación.

“Las cosas se hacen correctamente y así lo vamos a hacer con este señor designado al Departamento del Estado y con cualqueir otro nombramiento que quede, así es que antes de iniciar cualquier procedimiento de consideración en vista pública, el Senado tendrá que quedar completamente satisfecho que cumple con los requisitos constitucionales”, señaló.

PUBLICIDAD

“Si resultara luego que se me acredite por las autoridades competentes que no cumple con los requsitios, pues, tranquilamente lo vamos a decir, que no cumple”, concluyó.

De otra parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, no le dio paso a una petición del representante popular Ángel Fourquet para que dicho cuerpo legislativo cursara una petición formal al gobierno de Florida solicitando las certificaciones de votos de los eventos electorales celebrados para el 2018, 2020, 2022 y 2024.

En su caso, Méndez dijo que presentará la solicitud a través de una resolución legislativa. “Radique la solicitud correspondiente y con mucho gusto estaremos trabajándola de manera inmediata...debe proceder como hemos indicado”, apuntó Méndez.