El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló acudió ante la Comisión de Ética con una querella contra el representante popular, Orlando Aponte Rosario por el encontronazo ocurrido durante la sesión del pasado primero de noviembre.

El altercado entre los legisladores ocurrió durante de la discusión del derrotado proyecto de la Cámara 1037, que buscaba despenalizar la posesión de cinco gramos de marihuana. El debate de la medida culminó a gritos cuando el portavoz del PNP, Carlos “Johnny” Méndez, reclamó a Aponte Rosario que se retractara por acusar a Rodríguez Aguiló, quien consumía un turno en contra de la medida, de tener “un punto en su casa”.

PUBLICIDAD

Rodríguez Aguiló dijo hoy que esperaba una disculpa pública de Aponte Rosario y como no lo hizo, radicó la querella.

“Él (Aponte Rosario) envió de emisario a un compañero de la Cámara y me dijo que le diera espacio hasta el lunes y le dije que sí, pero cuando llegamos ayer, el Presidente (de la Cámara), Rafael “Tatito” Hernández Montañez decidió enviarnos a los tres con un referido a la Comisión para que la Comisión pida las transcripciones y evalúe lo que ocurrió”, indicó Rodríguez Aguiló.

Ayer lunes, el Presidente de la Cámara refirió a Aponte Rosario, Rodríguez Aguiló y a Méndez Núñez a la Comisión de Ética, amparado en el artículo 2 del reglamento del cuerpo legislativo que sostiene que los legisladores están sujetos a unos estándares éticos más rigurosos que los que rigen el comportamiento de otros ciudadanos.

“La realidad es que no hay transcripciones. La única que hay es la mía cuando yo estoy hablando para el récord y se escucha al representante Aponte Rosario gritarme de que en mi casa hay un punto de drogas. Eso está en el récord legislativo”, reclamó Rodríguez Aguiló.

“No sé qué fundamentos tiene el presidente para hacer el referido. Reconozco que él tiene la potestad de hacerlo, pero la querella tiene que estar fundamentada, referirme a mí, que yo soy el agraviado en la situación. Como vi que no hay voluntad de reconocer el error que cometió el representante Aponte Rosario tal y como dije radiqué la querella”, agregó el legislador novoprogresista.

PUBLICIDAD

Aponte Rosario, por su parte, dijo que no le han notificado la querella en su contra del portavoz alterno del PNP.

“Le doy la bienvenida a la investigación. Confío en que la Comisión y los integrantes van a hacer una investigación. Muchos de ellos estuvieron presentes cuando ocurrieron los hechos”, reaccionó el representante por el distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo).

“Yo nunca imputé o acusé de que él operaba un punto de drogas y mucho menos su familia como ha tratado de decir para hacerse el más victimizado... Ya es momento de que el compañero Rodríguez Aguiló se mueva a hablar de otros temas que son verdaderamente importantes y que se deje de estar buscando pautas en la prensa con lo mismo, exagerando, buscando que de alguna manera se le victimize”, dijo Aponte Rosario.

Rechazó las expresiones de Rodríguez Aguiló de que había enviado un emisario en busca de un acuerdo que evitara la querella. “No sé de qué conversaciones él habla. Yo no conversé con él desde ese incidente hasta el día de hoy. Solamente le envié un mensaje privado a los fines de pedirle que pasara la página, inclusive le envié un link de un programa de televisión donde estuve, disculpándome con el país y con todos los miembros de la Cámara. Le dije, ‘vamos a pasar la página, podemos colaborar, podemos trabajar’. Ya basta. Eso fue todo lo que yo expresé y públicamente he aceptado que en la medida en que yo le contesté su ataque, sus insinuaciones, caí en el mismo nivel al que ellos están acostumbrados y no debí hacerlo”, ripostó.

“Debí haberlo ignorado, pero estoy cansado de que él se crea, igual que otros compañeros, que tienen el derecho a utilizar sus turnos para como él ha dicho públicamente, para pegarme o tratar de pegarme un vellón y yo debo ignorarlos. Voy a dar el espacio para que se investigue el incidente y se tomen las medidas que sean necesarias para que no se repita ese tipo de incidente incluyendo las palabras soeces que me dijo, que abandonó su banca junto a Johnny Méndez para en un tono hostil y amenazante acercarse a la mía, para amedrentarme o amenazarme. Eso es intolerable, eso no puede pasar”, alegó el legislador popular.