Para el senador novoprogresista Miguel Romero es “trascendental y hasta inminente” comenzar con el proceso de transición en San Juan para que pueda atender los “retos y problemas” que enfrentaría en la capital de llegar a ser certificado como el alcalde electo.

Las expresiones surgen luego que la alcaldesa saliente Carmen Yulín Cruz revelara esta tarde que no comenzará los trabajos de transición hasta que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Francisco Rosado Colomer, le indique “quién es el alcalde electo”.

“Insto a la alcaldesa a que de una vez y por todas comencemos el proceso de transición para tener un panorama claro del estado del Municipio y poder atender de forma correcta los retos y problemas que tenemos por delante. Dilatarlo o tratar de minar mi posición como alcalde electo, afecta los mejores intereses de los residentes de nuestra ciudad. Estas acciones de la alcaldesa ponen en riesgo la continuidad y mejoramiento de los servicios que necesitan los sanjuaneros”, expresó Romero en declaraciones escritas.

La primera ejecutiva municipal indicó que, durante el proceso de transición, “se comparte información confidencial" y se apoya de unas expresiones realizadas por Rosado Colomer en una entrevista radial el pasado 11 de noviembre donde habría dicho que la CEE “no ha adjudicado ninguna contienda electoral... Candidatos no se ha certificado a ninguno, hay que esperar a que se termine el escrutinio como se hace en todos los eventos”, según un audio que presentó la alcaldesa en conferencia de prensa.

Sin embargo, Romero apuntó a que el proceso de transición se rige por las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico, específicamente, destacó el Artículo 2.001 (b), (c) y (o).

“Primero, por ley, dicho proceso tiene que comenzar 15 días después de las elecciones. Esto no es discrecional. La ley en el Articulo 2.001 inciso (c) no solo habla de informar dicho comité, sino de la obligación del Alcalde Saliente de comenzar los trabajos de transición. Es trascendental y hasta inminente que comencemos la transición, qué, inclusive, para mas claridad de la intención de dicha ley, ésta aún en los casos donde exista un recuento, establece que tiene que continuar dicha transición. Dispone además que se lleve a cabo con quien fue certificado preliminarmente”, señaló.

La CEE emitió el pasado 7 de noviembre una certificación preliminar a favor del candidato novoprogresista. El senador, hasta el momento, tiene la delantera con 44,313 (36.22%) frente al aspirante del Movimiento Victoria Ciudadano, Manuel Natal Albelo, quien suma 42,081 (34.40%).

“En nuestro caso fui certificado mediante Certificación sobre ‘Resultado preliminar de las Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020’ firmada por el presidente y cuatro de los cinco Comisionados Electorales de la CEE. Por ende, es obvia la intención de la ley de comenzar la transición con la persona certificada al 18 de noviembre, aunque tuviere un recuento, que ni tan siquiera es el caso de San Juan”, añadió.