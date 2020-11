El alcalde electo de San Juan, Miguel Romero dijo hoy que la administración de la saliente alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz, adeuda unos $70 millones al gobierno central por concepto de retiro y reclamó que la suma debe ser liquidada como parte del cambio de mando.

Romero indicó que la deuda capitalina le fue confirmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, con quien se reunió esta mañana en La Fortaleza.

“Quería saber cantidades adeudadas por concepto de retiro y me parece que hay una cantidad adeudada de más de unos $70 millones que debería pagarse antes del 31 de diciembre”, dijo Romero a preguntas de Primera Hora al salir de la reunión.

El senador novoprogresista indicó que “la campaña ya terminó” y que está listo para iniciar el proceso de transición en el gobierno capitalino.

Dijo que la deuda se relaciona con la Ley 29 de 2019, para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, que fue anulada por la jueza Laura Taylor Swain.

Con la anulación del estatuto, ya no se exime a los municipios de pagar el plan de salud de los jubilados (Pay as you Go) y el plan de salud de los retirados.

“Se detuvo el pago que le corresponde al Municipio de San Juan por concepto de garantizar el pago a nuestros retirados. Yo había pedido una información sobre a cuanto había ascendido esa deuda. En algún momento la alcaldesa actual no había pagado y había impugnado en los tribunales la cuantía que debía haber pagado. Los tribunales resolvieron. Hay una determinación final y firme y habiendo un caso pendiente, como buen administrador, se supone que ese dinero se hubiese separado para pagarlo y le corresponde a ella hacer ese pago ahora, antes del 31 de diciembre”, sostuvo Romero.

El líder novoprogresista también dijo que habló con la Gobernadora sobre más de una decena de proyectos relacionados con el Municipio de San Juan que quedaron pendiente en la Legislatura, los cuales le pidió que incluya en una sesión extraordinaria, cuya fecha no pudo precisar.

Entre las medidas mencionó una para eximir a los policías del pago de contribución sobre horas extra y otras que buscan la transferencia al Municipio del parque lineal Enrique Martí Coll de Hato Rey y del parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan.

“Hablamos de la escuela madame Luchetti en Condado para ver la posible transferencia al Municipio de San Juan para evitar que sea enajenada o que se vaya cambiar de algún lado la fachada arquitectónica. Para mí es importante buscar como preservar ese activo”, dijo para agregar que también abogó por legislación de su autoría para lidiar con los estorbos públicos.

“Son como once medidas, algunas de ellas aprobadas por el Senado y están pendiente en la Cámara. Es finalizar ese proceso, todo sobre San Juan, dirigido a que cuando entremos allí el 11 de enero, tengamos más herramientas para atender los asuntos que le interesan a nuestra gente”, indicó.

Dijo que son proyectos que “tienen un informe positivo o se aprobaron en el Senado y están pendiente en la Cámara”. Agregó que la única medida nueva es la resolución conjunta relacionada con la escuela Luchetti.

A la pregunta de si hubo un compromiso de la Gobernadora de incluir las medidas en la eventual extraordinaria, Romero dijo que “el compromiso de ella siempre ha sido de ayudarme con todas mis medidas y mis propuestas”.