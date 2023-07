La fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez reaccionó esta noche a la determinación del Panel del Fiscal Especial Independiente que concluyó que Wanda Vázquez no interfirió en las pesquisas sobre el asesinato del trapero Kevin Fret, ni de la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena y cuestionó la moral de la exsecretaria del Departamento de Justicia (DJ) y exgobernadora.

Las expresiones de la fiscal se produjeron en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), donde entrevistada por los panelistas, dijo no sorprenderle la resolución del FEI. “Esas son las consecuencias en este país de decir la verdad. Cuando uno dice la verdad, lamentablemente, el sistema se te va encima”, dijo Quiñones Rodríguez. La fiscal, quien reveló que aún investiga el caso de Kevin Fret, declinó comentar si el FEI intenta proteger a alguien. Sin embargo, indicó que cuando acudió al FEI, lo hizo con un interés genuino por entender que se había actuado de manera impropia. “Yo cuando fui al FEI, fui con un genuino interés en que todo esto se resolviera y se investigara. Yo como fiscal no lo puedo investigar. La rama que tenía que investigar era el FEI. Lo que dijeron en el informe no me sorprende. De verdad que no me sorprende”, reiteró.

La fiscal sostuvo que tiene una trayectoria de 21 años en el DJ, durante los cuales ha trabajado múltiples casos de alto perfil, y nunca se vio involucrada en una controversia pública antes. “Yo he tenido un sinnúmero de casos de interés públicos durante mi carrera de 21 años. Cuando yo decido manifestar las cosas que yo hice públicamente dentro del Departamento de Justicia, fue porque yo consideraba que estaba mal. Que este país que nos está observando se merece un Departamento de Justicia limpio, se merece un Departamento de Justicia transparente. Que no se maneje por x o y persona porque halla poder económico, porque haya poder político de por medio”.

Quiñones Rodríguez señaló directamente a la entonces jefa de fiscales Olga Castellón quien le llamó y le ordenó detener la investigación sobre el crimen de Kevin Fret. “Yo me reitero de que lo que sucedió en estos dos casos fue una paralización de parte de Olga Castellón. Yo tengo todos los documentos. Es una pena que yo no pueda abrir el sumario fiscal y darles a ustedes toda la documentación. Cuando yo fui al FEI, yo le di al FEI memos internos que el FEI no tenía, que el DJ no le había provisto para hacer la investigación completa. Yo le di documentos al FEI, le sugerí al FEI personas que ellos tenían que entrevistar y el FEI no las entrevistó. Yo agoté todos los remedios administrativos dentro del Departamento de Justicia. Yo estoy investigando el caso de Kevin Fret. Obviamente al surgir la paralización que surgió, me quitan el momentum de la investigación”.

Preguntada si en efecto hubo una orden de paralización de la pesquisa o si fue su interpretación, Quiñones Rodríguez sostuvo que “la hubo. De Olga Castellón hacia esta servidora. Ella me llamó y me dijo específicamente ‘en el caso de Kevin Fret, todo queda paralizado’. Esas fueron sus palabras. Yo no tengo ninguna razón para venir ante el País y decir una cosa que no es correcta. Yo fui al FEI y di una declaración jurada de 20 páginas. Yo no voy a mentir en una entidad como el FEI porque yo sé como abogada a lo que yo me expongo”.

Quiñones Rodríguez pareció pedir un turno de preferencia para hablar sobre las expresiones de la exgobernadora Wanda Vázquez, quien pidió que le cayera todo el peso de la ley a “los que mintieron”, contra ella. “Primero que nada, yo no entiendo que moral tiene la licenciada Wanda Vázquez para decir una cosa, porque para ella es bien conveniente cuando el FEI le radicó cargos, decir ‘no el FEI me está a mí, fabricando casos’. Se atrevió a decir hasta que el DJ, una persona que manejo el DJ, que fue secretaria de Justicia. que fue por más de 20 años fiscal de distrito, se atrevió a decir que el DJ de este país fabricaba casos. Una cosa que yo jamás hubiese dicho ni diré nunca del DJ y esa es la persona que está diciendo a ella, sanciónenla’, ‘a ella aplíquenle la Ética’. Claro, porque ella es bien ambivalente para sus cosas. Para unas cosas el FEI es bueno y para otras cosas el FEI es malo”.

La fiscal reveló además –con documentos- que aun cuando fue a trabajar a la Legislatura en un destaque, se le dejó a cargo de varias investigaciones –entre ellas la de Kevin Fret- y varios casos judiciales, algo que, según los panelistas del programa, es algo muy irregular.

Por último, Quiñones Rodríguez concluyó su participación en el programa, mencionando que “a mí, como persona que estoy denunciando, me protege el Whistle Blower Act, que equivale a que contra mí, no puede haber represalia alguna por decir o manifestar cosas que dentro de mi entorno laboral, yo entendía que eran erróneas”.