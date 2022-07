El expresidente de la Cámara de Representantes, José “Rony” Jarabo Álvarez hizo un llamado hoy a echar a un lado el tribalismo político y a unir voluntades por el bien de Puerto Rico.

Como parte de las actividades del 70 aniversario de la Constitución de Puerto Rico, la Cámara de Representantes develó esta tarde una tarja con el nombre de Jarabo Álvarez en la Terraza Oeste del Capitolio. La sala llevará el nombre del político, quien presidió la Cámara de 1985 a 1992 y fue representante por acumulación del Partido Partido Popular Democrático (PPD) por cinco cuatrienios consecutivos (20 años).

“El mensaje importante de esta actividad no es lo que dice la tarja aunque lo agradezco, el mensaje importante es que el tribalismo debe estar desterrado, que el canibalismo político es un cáncer que nos mata como pueblo, que tenemos que dialogar, tenemos que encontrar la tolerancia esencial para respetar las ideas de los otros, para no creerse que nadie tiene la verdad agarrada por el rabo y que no hay nada de verdad en el adversario”, indicó Jarabo Álvarez en un mensaje de agradecimiento en la actividad en la que convergieron legisladores populares y novoprogresistas.

“Tenemos que encontrar la manera de respetarnos los unos a los otros, de tolerarnos y llegar a entendidos porque nos va la vida, si seguimos por ese camino nos chavamos, por uno usar una palabra que no puedo usar aquí y con jota es”, sostuvo el ex legislador, reconocido por su elocuencia y dotes de orador.

“Propongo que salgamos de aquí con una nueva actitud, uno quisiera de verdad poder hacer eso porque sería la ganancia más grande para el pueblo, sería la paz política que va a generar una solidaridad que es lo que necesitamos, solidaridad puertorriqueña. Las diferencias las estipulamos. Unos creen una cosa y otros otra, esa es la democracia”, expresó el abogado de profesión.

Dijo que de su clase de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, 10 se convirtieron en legisladores, “diez llegaron aquí”.

Sostuvo que la Constitución, “independientemente de los problemas políticos, debe ser objeto de orgullo para todos, como esta bandera (señalando la monoestrellada) que antes era ilegal y fue izada el 25 de julio por don Luis Muñoz Marín en el lado sur del Capitolio”. Agregó que la enseña puertorriqueña “es de la bandera cubana con los colores invertidos, pero no es el azul marino”.

“Culturalmente somos puertorriqueños y jurídica y políticamente, somos americanos”, reclamó Jarabo Álvarez, quien actualmente es asesor legislativo de ambos presidentes camerales. “Este es un edificio precioso, quizá el más importante en arquitectura que tenemos, mejor que otros capitolios de la unión americana y hay gente por ahí que dice que somos colonia y todas esas cosas malas, sientánse orgullosos de los logros y méritos de los puertorriqueños. Somos pequeños en extensión pero grandes de corazón y no nos rendimos”, indicó.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien le entregó una copia escrita de la tarja a Jarabo Álvarez dijo que el ex legislador “ha trascendido al PPD” y lo describió como “un general”.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo en un mensaje previo que se perpetua la trayectoria en el servicio público de “un gran líder”.

“Conozco a Rony Jarabo desde que inicié en la política a los 13 años, siempre he sido admirador de su carrera, su inteligencia y sus dotes como orador. Gracias por tu fiel defensa de la Constitución que conmemoramos hoy. A partir de hoy este edificio icónico tendrá un homenaje eterno en agradecimiento a tu gesta”, indicó Dalmau Santiago.

Varios novoprogresistas elogiaron también la trayectoria de Jarabo Álvarez, entre ellos los expresidentes del Senado, Charlie Rodríguez y Kenneth McClintock Hernández, así como el exrepresentante a la Cámara, Ángel Cintrón. También estuvo presente en el homenaje, el expresidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

“Rony Jarabo se ganó este homenaje hace muchas décadas atrás y no podíamos dejar de estar aquí con él. Es una persona que ha trascendido líneas partidistas continuamente. Es experto en asuntos legislativos y mi amigo personal”, dijo Mc Clintock Hernández.

Rodríguez dijo por su parte que se trata de “un justo y merecido reconocimiento”.

El representante popular, Roberto Rivera Ruiz de Porras, quien tuvo a su cargo la semblanza, dijo que Jarabo Álvarez era cantante de teatro lírico, estudioso de la historia y del proceso político. “Por su elocuencia, su voz entrenada y talento se convirtió en el orador máximo del PPD”, dijo para agrega que fue vice presidente de la colectividad desde1978 al 1992.

“Debatiente y paralamentario, analista de radio y televisión, asesor de varios representantes y de los presidentes, profesor de nuevos representantes del proceso legislativo”, detalló Ruiz de Porras,

El sacerdote José Emilio Cummings, quien abrió el acto, dijo que Jarabo Álverez, “es como un puente entre tdos los pensamietos, respetuoso, es un hombre que irradia paz, canta, es músico, un caballero”.