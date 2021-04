La exsenadora Rossana López León se expresó en la mañana de hoy con relación al manejo de la pandemia, asegurando que hay que aplicar medidas más estrictas para poder vencer al Covid-19.

“Hoy mis expresiones son como gerontóloga, salubrista y exprofesora en el Recinto de Ciencias Médicas. Mientras el tiempo sigue su curso, perdemos tiempo y vacunas para manejar la emergencia”.

López León argumentó que las personas que se vacunaron en una primera fase y resultan positivos, tienen que esperar 90 días para empezar de nuevo la primera fase.

“Por eso es que endoso las propuestas que la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico presentó el pasado jueves. Los contagios y las muertes continúan aumentando. Es la realidad que todo el mundo sabe”, expresó la exlegisladora.

PUBLICIDAD

Precisamente hoy domingo, el Departamento de Salud informó un total de 509 pacientes hospitalizados por Covid-19 a la vez que se registraron seis nuevas muertes a causa del virus y 802 nuevos casos positivos confirmados.

“Las restricciones en los aeropuertos tienen que ejercerse con todo el rigor. Las variantes del Covid-19 denominadas inglesas y surafricanas son más contagiosas y peligrosas”, añadió López León. Incluso, la exlegisladora argumentó que las disposiciones a aplicarse en los aeropuertos deben extenderse a las marinas.

“Tengamos presente que antes recibíamos pasajeros de manera aérea solamente en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Isla Verde, pero ahora también se reciben vuelos internacionales en Mercedita en Ponce y Rafael Hernández en Aguadilla”, añadió. “Por otra parte, me parece increíble que el designado Secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado, exprese que está limitado en sus decisiones, además de que hemos visto que particularmente no ha designado personal en el área de investigaciones aún teniendo el dinero para hacerlo. El que el Senado no lo haya confirmado en su posición no justifica que no haga lo que tiene que hacer como profesional de la salud. Esto evidencia que no merece la posición y menos aún sabiendose entre la comunidad médica de todas sus malas acciones administrativas anteriores. En casos como este, el mayor escollo sería el presupuestario y los fondos de Cares Act están disponibles para hacer lo que se necesita. Basta como actuar con valentía y eficacia”, añadió.

López León, quien mucho antes de declararse la pandemia el año pasado realizó un seminario sobre el Covid-19 para los cuidadores de personas en edad avanzada, señaló además que ya Puerto Rico cuenta con 2,220 víctimas mortales (1,878 confirmadas y 322 probables).