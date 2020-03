La senadora Rossana López León denunció hoy que el gobierno está dando información falsa sobre las pruebas de COVID-19, también conocido como el coronavirus.

Mediante conferencia de prensa, López León dijo que la gobernadora Wanda Vázquez Garced no tramitó la carta necesaria para enviar los equipos necesarios (safe kits) para realizar las pruebas y que le quitó al Centro para el Control y Detención de Enfermedades (CDC) en la Isla los equipos que tenía para que los evaluara el Departamento de Salud.

También indicó que los laboratorios aquí no pueden hacer las pruebas porque el Departamento de Salud no está preparado y, además, que no fue hasta probablemente el miércoles que se envió a Atlanta la prueba de la turista italiana que está en la isla hospitalizada desde el domingo.

“La gobernadora (Wanda Vázquez) y el secretario de Salud (Rafael Rodríguez Mercado) nos han estado mintiendo, le han estado mintiendo al país”, dijo la legisladora. “Y lo digo indignada, porque el CDC hizo su trabajo”, agregó.

“¿Saben por qué los resultados de la paciente italiana que está en el Ashford Hospital no han llegado? Porque dicha prueba no se envió el domingo, como alegó la gobernadora. La enviaron el miércoles. La obsesión por querer controlarlo todo, llevaron a la gobernadora a obviar la labor del equipo del Center of Disease Control (CDC) en Puerto Rico, quienes estaban listos para hacer las pruebas mediante los ‘tests kits’ y la validación de los resultados”, detalló la salubrista y gerontóloga graduada de la Universidad de Virginia.

La legisladora aseguró que tuvo acceso a esta información tras realizar numerosas llamadas a fuentes federales suyas, que cultivó desde que fue procuradora de las personas de edad avanzada.

Entre las mentiras que le imputó a la gobernadora, López León denunció un retraso en la prueba a la turista italiana, que llegó a la isla el domingo, implicando que por eso no se sabe si dio positivo al coronavirus.

“La prueba que se le hizo a la turista del crucero, pregúntenle a la gobernadora cuándo la envió a Atlanta. La contestación puede ser dos días atrás (miércoles)”, aseguró la senadora y aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático.

Asimismo, también tramitó tarde o no lo hizo con los kits formales.

Le pidió a la gobernadora que muestre la carta certificada de cuando requirió los llamados ‘safe kits’ en Atlanta, sostuvo López León en declaraciones desde su oficina en el Capitolio.

En Puerto Rico hay de forma oficial 11 casos sospechosos a nivel estatal y otros 6 en el Hospital de Veteranos.

Durante la semana, en las diversas conferencias de prensa que ha realizado el “task force”, integrado además, por la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, se ha informado que la dilación en los resultados de las pruebas ha sido responsabilidad del CDC.

Primera Hora gestionó una reacción de la gobernadora en torno a las declaraciones de la senadora. La oficial de prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián, respondió con un “verifico”, pero al momento no ha sido recibida.