La senadora Rossana López León, candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), presentó en la mañana de hoy un innovador programa de servicios integrados para la ciudadanía de la capital, denominado San Juan 24/7, donde se centralizan todos los ofrecimientos y la ciudadanía puede accesar vía cibernética, en computadora o tablet o celular, pero también de la manera tradicional vía teléfono de línea o visita al centro de operaciones de San Juan 24/7.

“Con todos los cambios que Puerto Rico y el mundo entero han vivido en los últimos años, no podemos quedarnos haciendo lo mismo. Lo que hoy les presento es una nueva visión de servicio para San Juan, donde tienen las mismas oportunidades tanto el pequeño comerciante, como el gran empresariado, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. De igual manera, los nacidos aquí y de los hermanos y hermanas de otros pueblos que se han unido al nuestro”, expresó la senadora al inicio de la presentación.

El concepto San Juan 24/7 está basado en la aplicación de estudios y la experiencia que indica que las necesidades de la ciudadanía en la capital son continuas y que el derecho a reclamar servicios por parte del Municipio, como ente de gobierno más cercano a las comunidades, no puede estar sujeto a restricciones. “Yo propongo un compromiso de servicio para todos los sanjuaneros las 24 horas, 7 días a la semana, donde se trabaje desde la gestoría de servicios y telemedicina, hasta educación a distancia y cultura en las comunidades”, detalló la senadora.

La lista de servicios de San Juan 24/7 incluye, pero no se limita a lo siguiente:

-Telemedicina

-Telesicología

-Nutrición, Clínicas de control de peso

-Programas de Ejercicios por Grupo de Edad como yoga, pilates y ‘mindfulness’

-Clases de baile y diversas expresiones de artes escénicas

-Matrícula para los centros Head Start, las escuelas de San Juan y el Colegio Universitario de San Juan

-Solicitud de vivienda y de ayudas para la reparación de viviendas

-Ofrecimientos en empresarismo, creación de negocios, acceso a financiamiento y a recursos humanos para el desarrollo de negocios

-Gestiones de permisos, patentes, endosos

-Solicitudes de recogido de escombros o de reparación de carreteras

-Cualquier tipo de pago por servicios municipales

-Colaboración con entidades educativas y organizaciones comunitarias

El programa contempla además el fortalecimiento y actualización de la página del Municipio de San Juan y el establecimiento de horario extendido en ciertas oficinas de servicio. “Nosotros hemos trabajado esta propuesta de una manera realista e innovadora, partiendo de una realidad que no todos conocen: de los hogares en San Juan, cerca del del 40% no tiene una computadora y aproximadamente del 49% no tiene acceso a internet. Es por eso que San Juan 24/7 no se limita al uso intensivo de la tecnología para ofrecer los servicios. Como alcaldesa, mi meta es que los servicios del Municipio estén disponibles a la mayor cantidad de ciudadanos posible”, finalizó López León.