El exgobernador Ricardo Rosselló, extraoficialmente señalado como la persona con mayor votos acumulados en la elección especial para seleccionar a los delegados congresionales que abogarán por la estadidad en Washington, empieza a mover sus fichas para tener observadores durante el escrutinio de votos que comenzará este miércoles.

Así lo indicó a Primera Hora el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, al precisar que ayer una persona identificada solo con el nombre de “Edwin” hizo una solicitud a nombre de Rosselló a fines de que hubiera observadores en su representación durante el conteo oficial de votos, incluyendo los de nominación directa donde participó el exgobernador.

Según indicó el comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, Rosselló ocupó el primer lugar de votos por nominación directa para la Cámara de Representantes con un total de 65,212 votos. Los otros delegados elegidos fueron Elizabeth Torres Rodríguez con 60,453 votos, Roberto Lefranc Fortuño con 45,761 sufragios y María “Mayita” Meléndez con 40,349 votos.

Los dos delegados elegidos para el Senado federal fueron Melinda Romero Donelly con 55,148 votos y Zoraida Buxó con 43,927 sufragios.

“Recibimos una solicitud a su nombre (de Rosselló) en el que se solicitó observadores. Es una persona que dice estar autorizada pero no ha presentado la solicitud del nominado. Fue una persona de nombre Edwin, pero no recuerdo el apellido”, dijo Rosado Colomer a preguntas de Primera Hora.

Destacó que Rosselló debe someter una petición formal a su nombre, la cual sería evaluada por la Comisión.

“Eso lo autorizan los comisionados... entre hoy y mañana deben estar presentando la solicitud formal y mañana se lleva a la Comisión. Tan pronto se reciba, el Secretario pueden convocar en cualquier momento para decidir”, explicó el presidente de la CEE.

El triunfo de Rosselló en este evento implica que volverá a la palestra pública a menos de dos años de que fuera expulsado de la gobernación de Puerto Rico, ante protestas multitudinarias que reclamaban su salida, luego de que trascendieran los mensajes ofensivos que intercambiaba en un chat con varios de los funcionarios más cercanos de su administración.

Puntualizó que la ley electoral estipula que solo los candidatos tienen derecho a que haya un funcionario institucional (oficial de inscripción) en las mesas de colegio. Los nominados, como ocurre con Rosselló y “Mayita” tienen que solicitar observadores. “No tienen derecho a tener funcionarios que son los que manejan la mesa”, agregó al precisar que serán 30 mesas de trabajo.

De otra parte, Rosado Colomer dijo que se espera que hoy la CEE emita una certificación preliminar de resultados.

“No recuerdo si hay que certificar a los candidatos para que vayan tomando el curso de valor de fondos públicos. Eso es algo que vamos a evaluar para ver si se requiere”, manifestó.

Reacciona Rosselló en Facebook

Mientras tanto, Rosselló reaccionó a través de la red social Facebook al resultado de la elección especial. Dijo sentirse “honrado” de representar a Puerto Rico en Washington D.C.

“Me siento honrado de que mi nombre se haya presentado mediante una nominación directa (write-in) para representar al pueblo de Puerto Rico en Washington, DC. en la lucha por la igualdad. Hace unos días, esto no estaba en el panorama. Gracias al esfuerzo de ciudadanos con iniciativa propia y convicción, hoy se da la primera nominación directa (write in) exitosa en la historia de nuestra isla. Tanto la situación en Washington DC con respecto a la estadidad como el apoyo de la gente me han conmovido a aceptar este honor”, escribió.

Poca participación electoral en la elección especial

Los segundos resultados preliminares de la elección por los seis cabilderos de la estadidad, señalan que de los 104,700 papeletas (ya se contabilizó el 98.5% lo que es equivalente a 824 de 834 colegios).

Se registraron 83,811 votos por nominación directa y de estos 67, 421 corresponden a la contienda por la elección de los cuatro cabilderos de la Cámara de Representantes federal. Otros 16,390 votos de nominación directa fueron dirigidos a a la elección de dos cabilderos para el Senado de Estados Unidos.

Asimismo, se evidencia que solo hubo una participación electoral de un 4.38% de la cifra total de electores hábiles que se cuantificó en 2,358,923.

Aun así el comisionado alterno del PNP dijo estar satisfecho con la participación electoral.

“Es básicamente un 18 por ciento de los que votaron por la estadidad en las pasadas elecciones y muchos más de los que votaron (íntegro) por el PIP y por el Proyecto Dignidad”, dijo Mundo.

“Esto compara con los resultados de los partidos ideológicos. Recordemos que no es un año eleccionario. Sé que hay que bajar el resultado (en referencia a las críticas de la oposición) y decir que esto no quedó bien, pero la realidad es que esto no es una elección. Es un año fuera de las elecciones, compara con los partidos minoritarios y compara con cualquier primaria en año de elecciones. Vamos a enviar cuatro delegados a la Cámara (federal) y dos al Senado (federal) y esa era el propósito”, reclamó Mundo.