Una rotura de gran magnitud en una tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), reportada inicialmente a través de las redes sociales en el barrio Punta Diamante, en Ponce, mantiene sin servicio de agua potable a aproximadamente 1,167 abonados, mientras se realizan trabajos de reparación que podrían extenderse hasta 36 horas.

Según informó el director ejecutivo de la Región Sur de la AAA, el ingeniero Bruce León Ng, la avería ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando un contratista realizaba trabajos de instalación de tubería para conectar al sistema a residentes que actualmente no cuentan con servicio de agua potable.

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Durante las labores de excavación, una máquina zanjadora, conocida como trencher, impactó una línea de transmisión de 24 pulgadas de diámetro, provocando la rotura. En videos compartidos por ciudadanos en las redes sociales se observa cómo una gran cantidad de agua baja por una pendiente y cae sobre algunas residencias.

“Nuestro personal que se encontraba en el área realizó el cierre correspondiente para contener la salida de agua y comenzar la reparación de la tubería afectada lo antes posible”, explicó León Ng.

El funcionario agregó que los trabajos podrían extenderse hasta 36 horas y que, una vez completada la reparación , el servicio de agua potable comenzará a recuperarse de manera gradual.

“Estamos trabajando para completar la reparación y restablecer el servicio a los abonados afectados lo antes posible. Mantendremos informada a la ciudadanía sobre el progreso de los trabajos y cualquier cambio en el tiempo estimado de recuperación”, expresó el funcionario.

Mientras tanto, la AAA mantiene coordinación con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Ponce para atender las solicitudes de suministro de agua potable mediante camiones cisterna durante los trabajos de reparación y la recuperación del sistema.

Los residentes que necesiten este servicio pueden comunicarse al 787-840-5353.

La AAA exhortó a los abonados de Punta Diamante a mantenerse atentos a las actualizaciones que se publicarán en sus redes sociales oficiales, Facebook, Instagram y X, bajo la cuenta @AcueductosPR, así como en su página web.