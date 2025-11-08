Tras 58 años impartiendo cursos de derecho internacional y derecho constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente del Partido independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, determinó que le llegó el tiempo de retirarse de la cátedra universitaria.

En una carta publicada en la tarde de ayer, viernes, por la rectora Vivian I. Neptune Rivera se anunció la “Jubilación del Profesor y Catedrático Rubén Berríos Martínez”.

El exsenador independentista y quien en múltiples ocasiones se lanzó a buscar la gobernación de Puerto Rico inició sus faenas como catedrático de la Escuela de Derecho en el 1967, según destacó la rectora.

Berríos Martínez ya no dará más cursos en la UPR desde enero próximo.

Rubén Berríos durante un discurso en la campaña del 2004. (Archivo / GFR Media) ( Archivo )

“El Profesor y Catedrático Rubén Berríos Martínez se acogerá a la jubilación en diciembre del año en curso. Esta noticia la recibimos todos y todas con sorpresa”, sostuvo la rectora.

De inmediato, el líder del PIP no ha emitido expresiones sobre su retiro.

El portavoz de prensa de la colectividad, Calixto Negrón, adelantó que Berríos Martínez continuará liderando al PIP y que no ha contemplado su retiro para esta colectividad.

Por otro lado, la carta en la que se anunció el retiro de Berríos Martínez de la Escuela de Derecho destaca las credenciales del abogado.

“Graduado de la Universidad de Georgetown en Administración y Economía y de la Universidad de Yale donde obtuvo su grado en derecho y maestría en Derecho, LLM, obtuvo su post grado en Derecho de la Universidad de Oxford. Es Rubén Berríos Martínez un referente en el área de derecho internacional, derecho constitucional y procesos de descolonización”, se indicó.

“Sus publicaciones, La Independencia de Puerto Rico: Razón y Lucha; Un mapa para la ruta; y Puerto Rico Nación Independiente: Imperativo del Siglo XXI; Puerto Rico: Nacionalidad y Plebiscito; entre otras, resumen su labor académica, política y activista con el norte fijo de propiciar el desarrollo pleno de Puerto Rico en un marco decolonial”, añade la carta.

Rubén Berríos en la campaña de las elecciones del 2000. (Archivo / GFR Media) ( MIGUEL MALDONADO )

Por último, Neptune Rivera resaltó que “su amor por Puerto Rico y la defensa férrea del bien común han marcado su vida en y fuera del salón de clases. Su activismo trasciende ideologías al defender las causas más nobles cimentadas en los derechos humanos. Los cientos de estudiantes que tomaron sus cursos, sus compañeros y compañeras de cátedra que compartieron un café, una tertulia, guardarán por siempre el recuerdo de intercambios brillantes llenos de verticalidad, rigurosidad, integridad y convicción”.

Ante este retiro, se anunció que el lunes, 1 de diciembre, a las 11:00 a.m. se realizará en el Aula Magna un acto de reconocimiento a Berríos Martínez

“Exhorto a los miembros de nuestra Comunidad a unirse a este reconocimiento y felicitación a Rubén Berríos Martínez por su compromiso de vida con la academia, la Universidad y el país”, dijo la rectora.