La Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico, inauguró su Oficina en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), que será la sede administrativa de esa entidad, como parte de un acuerdo colaborativo con el Departamento de la Familia (DF), en el que se otorga la dirección ejecutiva al doctor Eduardo A. Lugo Hernández, catedrático del Departamento de Psicología.

La ceremonia de apertura tuvo lugar ayer en las recién designadas instalaciones en el Edificio de Administración de Empresas del campus, con la representación de los principales funcionarios de ambas entidades, los comisionados que conforman el cuerpo, agencias que brindan servicios a estas poblaciones, líderes comunitarios, profesores y estudiantes.

La Comisión se creó de manera cónsona con la Ley 84 del 2021, con el fin de generar un plan de 10 años para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social. Reveladores datos del Censo de los Estados Unidos reflejan que, al 2022, el 42 por ciento de la población y el 58 por ciento de los menores de 18 años vivía en situación de pobreza en Puerto Rico.

“Esto es un acuerdo histórico que reconoce el impacto de nuestra Universidad en el país y localiza la Comisión en el área suroeste del archipiélago, que ha sido tan abatida por la crisis climática y otras situaciones. Nos sentimos sumamente emocionados de formar parte de esta iniciativa para liderar y tener aquí, en nuestro Recinto, este organismo. Nos ofrece la oportunidad de demostrar cómo la Universidad es una herramienta de educación y de movilidad social para nuestros jóvenes, y visibilizar proyectos que son esenciales para el funcionamiento, la colaboración, resiliencia y sustentabilidad de nuestras comunidades”, aseveró el doctor Lugo Hernández.

El catedrático del RUM especializado en Psicología comunitaria, quien cuenta con experiencia como líder de varios proyectos enfocados en atender estos problemas sociales, como ha sido su labor con la organización Impacto Juventud, admitió que su función representa un gran reto y compromiso.

“La meta es bastante grande, ya que para el 2032 tenemos que haber reducido la pobreza infantil en un 50 por ciento. Sabemos que la podemos lograr, pero aspiramos a unir a más aliados como universidades, organizaciones sin fines de lucro, personas de la comunidad y a nuestro gobierno para alcanzarla. Estamos listos para trabajar y unir todas esas voluntades”, agregó.

Coincidió el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, al agradecer la encomienda que se le confiere al recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Es un gran honor y también una gran responsabilidad la que contraemos hoy con la inauguración de esta Oficina. Vemos que hay una necesidad importante con la niñez que tiene serias limitaciones que impactan su vida y la de sus familias. Asimismo, contamos con el talento y los recursos especializados de docentes y estudiantes en nuestro Recinto, por lo que nos sentimos muy orgullosos de que sea el doctor Eduardo Lugo quien dirija los trabajos de esta Comisión”.

Mientras, la Secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, sostuvo que “combatir la pobreza infantil y la desigualdad social es un asunto que no se puede atender desde un nicho en particular o un sector en específico. Requiere de unidad de propósitos, trabajo colaborativo y un alto sentido de solidaridad y desprendimiento. Estar en este Recinto, inaugurando este espacio, es el mayor ejemplo de cómo podemos implementar nuevos paradigmas para accionar iniciativas que beneficien a nuestra población, dejando atrás modelos tradicionales que no han logrado la efectividad esperada”.

De otra parte, Lugo Hernández adelantó varias encomiendas de su agenda como el desarrollo de un plan estratégico para gestar iniciativas que atiendan las necesidades de las comunidades en el país. Para esos fines, informó que se aprobó un proyecto para suplementar el presupuesto de la entidad con miras a asignar fondos a las personas que viven en estos sectores en desventaja económica y social.

“La realidad es que la misión de la Comisión es poder establecer una estructura a nivel gubernamental y de país para atender la pobreza infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos un sistema de monitoreo en nuestras agencias públicas para entender de una manera eficiente si las iniciativas en las que estamos invirtiendo el dinero están siendo efectivas y reducen la pobreza y desigualdad”, aseveró.

De igual manera, subrayó que la meta es colaborar con otros recursos y expertos en distintas disciplinas que ayuden a la Comisión a atender asuntos en las áreas de educación, salud, vivienda y reformas tributarias, entre otras, necesarias para enfrentar la desigualdad en el sector demográfico al que están dirigidos sus esfuerzos.

Los estudiantes del RUM también tendrán un importante rol en el proyecto, ya que serán partícipes de las investigaciones que se realicen desde la entidad, se adiestrarán y formarán parte de generar procesos de política pública y de los comités en discusiones de proyectos e ideas que aporten a reducir la pobreza.