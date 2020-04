Empleados del área de Compras de la Administración de Servicios Generales (ASG) admitieron hoy que el controvertible y cancelado contrato de $38 millones de la empresa APEX para la compra de pruebas del COVID-19 “brincó” el proceso requerido en esa agencia y fue aprobado primero por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Tanto el director ejecutivo de la ASG, Ottmar Chávez como el coordinador alterno interagencial, Nelson Bryan Elías reconocieron a preguntas del representante Juan Oscar Morales que el millonario contrato tenía que pasar primero por las manos de la ASG como establece la ley.

En la continuación de las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara, Elías declaró que aprobó la compra, el pasado 26 de marzo, a las 4:28 de la tarde vía electrónica, pero la transacción ya había pasado por la OGP, a las 4:03 de la tarde, pese a que la ASG tenía que darle el visto bueno primero.

PUBLICIDAD

“Yo le asigné número de control a las 4:28 de la tarde y la OGP autorizó la transacción a las 4:03”, dijo Elías.

¿Eso es normal?, le cuestionó el representante Morales.

“Me estoy enterando ahora que la compra ya tenía presupuesto asignado”, respondió el comprador de la ASG.

“La orden la envían del área compras del COE (Centro de Operaciones de Emergencias) se envía a OGP, ellos hacen aprobación y entonces me llega a mí por email. A través de la plataforma someto los documentos para que se apruebe la compra. En la de Apex me copiaron que a las 4.03 llegaron los documentos”, detalló el funcionario, quien insistió en que no sabía que la compra ya tenía un número control cuando llegó a sus manos.

Elías indicó que según los correos electrónicos Vanesa Figueroa, de NUMEAD envió la compra directamente a la OGP.

Posteriormente, en la vista pública salió a relucir que Figueroa no estaba autorizada a firmar el documento.

¿Se brincaron los procesos?, preguntó el Presidente de la comisión legislativa a Chávez.

“Si hubo una aprobación antes por OGP no se siguieron los procesos establecidos”, respondió el funcionario.

Las vistas continúan todo el día de hoy y para mañana fueron citadas la ex jefa de personal de Salud, Mabel Cabeza, vinculada con este contrato de Apex y con otras transacciones bajo la lupa de la comisión legislativa. Cabeza también laboró por un tiempo en destaque en La Fortaleza.

También está citada para mañana, Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez.