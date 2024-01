La salida da Francisco Parés de la dirección del Departamento de Hacienda no debería afectar el proceso de desembolso de $250 millones del presupuesto para devolverlo a los contribuyentes de clase media y clase media alta en forma de un “incentivo reintegrable”, coincidieron el presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

“No veo nada en el trámite que pueda afectar la intención legislativa porque los trabajos que hemos realizado han sido con el equipo de Omar Marrero”, señaló el líder cameral al indicar que en las conversaciones también ha estado inmerso el subdirector de la AAFAF, Nelson Pérez, quien fue designado por el gobernador Pedro Pierluisi como secretario interino de Hacienda.

Para el líder cameral, la etapa más complicada del proceso, que era acordar con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la partida a destinarse para la otorgación del incentivo, ya está definida, por los que los próximos pasos deben fluir. “Esto se acordó directamente con Marrero y con (el director ejecutivo de la JSF, Robert) Mujica. Esto es algo puramente procesal”, señaló Hernández.

Según dispone en la Resolución Conjunta de la Cámara 583, una vez aprobada la medida, el Departamento de Hacienda deberá remitir a la Asamblea Legislativa “los parámetros necesarios” para la aplicación del incentivo.

Este denominado “incentivo reintegrable” llegó luego de que la Junta de Supervisión Fiscal rechazara la reforma contributiva propuesta por Pierluisi y endosada por la Asamblea Legislativa. El gobierno decidió entonces ofrecer un cheque o dinero depositado, que se enviará una sola vez. La cantidad a recibir cada contribuyente dependerá de las contribuciones de cada persona y cómo hubiera quedado su responsabilidad contributiva si se hubiera aprobado la reforma.

“No vislumbramos que la salida del secretario pueda perjudicar lo que sería la implementación de este incentivo, lo que sí queremos es recabar la cooperación de la Asamblea Legislativa para que culmine el proceso legislativo lo más pronto posible porque esa misma medida que fue aprobada requiere que la carta circular sea sometida a la Asamblea Legislativa. Lo que queremos es que el proceso culmine lo más pronto posible”, expresó Marrero.

La medida legislativa fue aprobada con enmiendas por el Senado la semana pasada, por lo que tiene que regresar a la Cámara. “Pérez ha sido pieza clave no solamente en la negociación del proyecto, en la redacción y en la coordinación con las distintas agencias y el equipo fiscal, así que si hay alguien que está al tanto de todo lo que ha sido este proceso es el licenciado Nelson Pérez”, expuso Marrero.

Parés estimó en cuatro meses el tiempo que le tomaría a la agencia enviar el incentivo reintegrable a los contribuyentes, una vez la Asamblea Legislativa actúe sobre la medida. Igualmente, proyectó en 177,000 el número de individuos que podrían beneficiarse del alivio.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, indicó que previo a la salida de Parés existía una “inquietud” entre miembros de la Asamblea Legislativa respecto a si la agencia tiene la capacidad de analizar y recalcular sobre 600 mil planillas en vías a determinar a quiénes y por qué cantidad les corresponde el incentivo. “Esto no es sacar 600 mil cheques”, dijo.

“Esa inquietud siempre ha estado, independientemente esté Paquito o no en la ecuación. En mi caso he tenido muy buena comunicación con Parés y eso ha facilitado aprobar muchos asuntos en la Legislatura, teniendo o no diferencias con él. Mi expectativa es que la persona que venga tenga la misma mentalidad si queremos mover esto”, puntualizó Santa.