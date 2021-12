Los electores afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) en Guaynabo tendrán, a todas luces, una amplia gama de candidatos -con diversos trasfondos políticos o sin apariciones en este campo- que deberán evaluar antes de decidir quién será el próximo alcalde.

La elección especial se realizará el sábado, 15 de enero de 2022 tras la renuncia del exalcalde Ángel Pérez Otero, quien fue acusado de cargos federales por actos de corrupción pública.

Entre los primeros que confirmó su interés fue el senador y secretario general de la Palma Carmelo Ríos Santiago, para quien es su segundo intento luego de perder contra Pérez Otero en las primarias del 2017, cuando se realizó otra elección especial para llenar la vacante que dejó Héctor O’Neill tras su renuncia ante acusaciones de acoso sexual.

“Lo estoy haciendo totalmente diferente a lo que hice la vez anterior”, aseguró Ríos Santiago al indicar que no tiene “la maquinaria del exalcalde Héctor O’Neill García”, ya que su hijo, Edward, va a aspirar.

“Irónicamente, algunos plantearían que sería un asunto de maquinaria versus base y yo creo que se ha invertido el proceso. Fue un error que yo cometí en la (primaria) anterior de utilizar prestado un grupo que no pertenecía en la visión que yo tengo y por ese error pagué”, sostuvo.

Por otro lado, el representante José “Pichy” Torres Zamora también confirmó su aspiración, asegurando que ha recibido llamadas de líderes que “entienden que debería tomarlo en seria consideración”.

“Estoy evaluando en este momento la posibilidad, familiarmente. He recibido llamadas de líderes que entienden que debería tomarlo en seria consideración. Me motiva la gente de Guaynabo y el servicio que, a mi entender, requieren y necesitan”, expresó en declaraciones escritas a Primera Hora.

A días de que anunciara su deseo, salió a relucir que Torres Zamora suscribió asesoría legislativa del abogado Óscar Javier Santamaría Torres, abogado y presidente de la compañía de recogido de basura Waste Collection quien se declaró culpable ante las autoridades federales por comisiones ilegales y soborno con fondos federales para ganar contratos con el municipio de Cataño.

Sin embargo, Torres Zamora aseguró no temer que su pasada relación con Santamaría Torres le amañe la posibilidad de salir favorecido ante los ojos del pueblo.

“Ningún temor. El servicio ofrecido fue por el bufete donde laboraban cinco o seis abogados (todos excelentes) y una abogada casi permanente en la oficina. Los servicios fueron rendidos de forma satisfactoria”, afirmó a este medio.

El deseo por ocupar la silla también se siente entre los empleados y legisladores municipales de Guaynabo.

Así lo demostró el empleado municipal Samuel Almodóvar Lugo, quien trabaja en el ayuntamiento por más de una década.

“Expondré mi experiencia, preparación, educación y valores al servicio de ustedes. Para ello, les anuncio que estaré aspirando a la candidatura para alcalde en nuestro bendito pueblo”, certificó en sus redes sociales.

“Llegó el momento de pensar y dejar a un lado a estos supuestos líderes que nos desean imponer. Es tiempo de limpiar nuestro pueblo y dejar atrás esas luchas personalistas de algunos. En mí tendrán un luchador y trabajador. Atrás quedarán la sed de poder y venganza. Nosotros, el pueblo de Guaynabo, merecemos corregir esta situación, pero lo vamos hacer entre todos. Es tiempo de unirnos y gritar. Guaynabo es nuestro”, agregó Almodóvar Lugo, quien se había postulado para reemplazar la vacante que dejó el exrepresentante Antonio “Tony” Soto en la Cámara de Representantes por el Distrito 6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón.

De igual manera, el legislador municipal José “Pipe” Abreu utilizó las redes para concretar sus deseos de aspirar a la alcaldía.

“Guaynabo me ha dado mucho, llegó el momento de dar un paso al frente y contribuir a que nuestro amado pueblo vuelva a ocupar el sitial que se merece y que sean las noticias positivas las que nos despierten la mañana. Cuento con ustedes”, escribió el también comerciante.

Fuera de la esfera política, el comerciante, deportista y abogado Ricardo Aponte Martínez apuesta a él para llenar la vacante, máxime por no tener historial con el Gobierno.

“No trabajo en el Gobierno, no tengo contratos en el Gobierno. Soy un comerciante de Guaynabo que ama a su municipio, ama a su pueblo y entiende que las cosas se tienen que hacer diferentes si queremos ver resultados diferentes”, comentó Aponte Martínez, quien opera un negocio de salud y ejercicio por más de 20 años.

“La realidad es que el pueblo ya está cansado de los mismos políticos inescrupulosos que vienen a hacerles promesas al pueblo y después no le cumplen y, al final del día, la gente está cansada de la corrupción y está buscando a gente honesta, transparente, con el deseo de genuino de venir a servirle a su pueblo”, dijo al especificar que sus metas principales será mejorar la seguridad, los servicios de salud y asegurar servicio de calidad desde el municipio, comenzando con “manteniendo contento a los empleados” municipales.

Suenan otros nombres

El murmullo de posibles candidatos no termina con aquellos que han confirmado públicamente su deseo de aspirar.

Por su parte, el representante Enrique “Quiquito” Meléndez y el exrepresentante Antonio Soto han coqueteado con la posibilidad de llenar la vacante.

“La determinación sobre si aspire o no aspire no depende de quién es la persona con la que vaya a competir, depende de lo que uno quiera hacer y el deseo que uno tenga de ayudar a la ciudad”, dijo Meléndez. “El hecho de que alguna otra persona haya hecho un anuncio no descarta la posibilidad de que yo pueda, obviamente, hacer mi propio anuncio”, añadió.

Entretanto, el representante penepé Jorge “Georgie” Navarro confirmó en declaraciones escritas a Primera Hora que “lo está considerando”, pero está “en espera de un análisis para ver si cumplo el requisito de residencia de un año antes de la elección”.

Ríos Santiago refutó que Navarro “no es elegible” por asuntos de residencia.

“Hace cuatro meses (vivo en Guaynabo) y soy legislador de Guaynabo hace 15 años y he vivido en varias ocasiones en Guaynabo en más de tres años consecutivos”, reiteró Navarro, quien recalcó que reside en el municipio y en enero firmó una compraventa de un apartamento en la localidad.

Del mismo modo, el presidente el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, mostró interés por correr por el cargo.

Para Dalmau, sería regresar al servicio público, ya que llegó a ser administrador del municipio bajo la incumbencia de O’Neill.

Otros nombres que han sonado son Ángel Morey Noble, Terilyn Sastre y Carlos Martínez, pero bien pudieran sumarse más, dado a que las candidaturas abrirán este viernes 17 de diciembre y cierran el martes, 21 de este mes.

Según Torres Zamora, tanto él, como Ríos Santiago y Meléndez no participarán de los procesos del calendario para la elección especial, por cuanto el trío es parte del Directorio del PNP.

“Los tres le pedimos al directorio que, aunque no era una cuestión de votación, nos íbamos a inhibir de ese proceso en lo que se decidía para trabajar con los procesos que se tienen que hacer para llenar la vacante”, puntualizó Torres Zamora.