Aun cuando los contagios y hospitalizaciones a causa del COVID-19 han disminuido el doble de lo que se había registrado en abril, los salubristas advierten que todavía el virus no está bajo control por lo que piden mucha prudencia ante el riesgo de infecciones que pudieran surgir durante las festividades del Día de Madres.

“La realidad es que hemos mejorado el doble de lo que vimos con este repunte que tuvo su pico a mediados de abril y estamos en buena ruta de vacunación, pero hay que seguir con las medidas de prevención hasta que logremos la inmunidad colectiva. Hay que tener conciencia por todas esas madres que estuvieron en las actividades del año pasado y que este año no compartirán con sus familias porque las perdimos a causa del virus”, expresó Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

Actualmente, los ciudadanos de la isla se encuentran bajo restricciones de un toque de queda de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana y el gobierno tuvo que disminuir el aforo y el horario de operaciones de comercios -entre otras medidas- a causa de un vertiginoso aumento de contagios que se registró en abril de este año, el tercer mes de mayor infecciones confirmadas desde que inició la pandemia del novel coronavirus en marzo de 2020.

Además, hubo una dramática alza en las hospitalizaciones, particularmente en la población pediátrica. Según datos oficiales del Departamento de Salud, hubo días que se registraron hasta 558 hospitalizaciones, incluyendo a más de 40 pacientes pediátricos. La capacidad de unidades de intensivo para los adultos con COVID y otras enfermedades rozó el 73%. Mientras, la positividad subió hasta un 14%.

“Ahora estamos atendiendo muchísimos menos y la tasa de positividad está en un 8% pero esto no significa que estamos bien. Aún no alcanzamos los número recomendables por la Organización Mundial de la Salud”, dijo en referencia a que la sugerencia de las autoridades sanitarias a nivel global catalogan que una población está bajo control del virus si tiene una positividad por debajo de un 3%. Además, hacen enfásis en mantener un buen sistema de vigilancia y rastreo de contactos, a la vez que se realizan pruebas diagnósticas recurrente y de acuerdo a la población de los países.

De hecho, Ramos, quien es pediatra de profesión, adelantó que a fines de fomentar la vigilancia el Departamento de Salud coordina unas “actividades masivas de pruebas” para el jueves, viernes y sábado.

“Es una actividad que se llamará “Por mi mamá” o “Por ti, mamá” en la que se va a invitar a la gente a que se haga la prueba y se aseguren de estar bien antes de ir a las actividades del Día de Madres. Se hará a través de la iniciativa de Coviveos. Los detalles los ofrecerá luego el Departamento de Salud”, destacó el médico.

“De todos modos, recuerden que las actividades multitudinarias no son recomendables. Si se van a reunir que sea con su núcleo y háganse la prueba antes. En el caso del colegio estamos haciendo pruebas de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y también las tendremos disponibles. Lo importante aquí es tener conciencia y ser comedidos porque no queremos que pase lo que vimos después de otras celabraciones, que hubo contagios y muertes. NO queremos que más familias pasen por esta situación”, puntualizó.

Por su parte, la doctora Iris Cardona, directora del Plan de Vacunación de COVID-19 del Departamento de Salud, también exhortó a la ciudadanía a ser precavida durante los juntes del fin de semana, a la vez que hizo un llamado. particularmente a la población joven, para que se vacunen.

“Se acerca el Día de las Madres y nuestro llamado es a tener conciencia. No se expongan innecesariamente y eviten las reuniones extraordinarias con mucha gente y sin cumplir medidas de protección”, expresó.

Cardona reconoció en entrevista con Primera Hora que se analizan datos a causa de una percepción de poca participación en los eventos de vacunación de los últimos días.

Evidencia del desinterés surgido en los últimos días se reflejó durante el fin de semana con la poca asistencia que hubo en los llamados SuperVacuTour que ha diseñado el Departamento de Salud para garantizar vacunaciones masivas en distintos puntos alrededor de la isla.

Una de las actividades pautadas para el pasado sábado se llevó a cabo en el Parque Central, en San Juan, donde habían disponibles 3,000 vacunas para la ciudadanía.

“A esa actividad llegaron 600 personas. Estamos analizando las posibles causas que llevaron a eso”, dijo doctora Iris Cardona, directora del Plan de Vacunación para COVID-19 del Departamento de Salud.

Según el Departamento de Salud, en Puerto Rico hay 2,698,170 personas hábiles para recibir la vacuna (con la población de 16 años en adelante) y de estas 1,094,514 (41%) han recibido al menos una dosis de las vacunas, mientras que 863,470 (32%) completaron el proceso. El número recoge las vacunas administradas por el gobierno de Puerto Rico, y no así la de los proveedores que reciben el fármaco directamente del gobierno federal.

Los epidemiólogos han dicho que al menos se requerirá que un 75% de la población del país se proteja con las dosis requeridas para que el virus pueda ser contenido. En el caso de Puerto Rico, más de un millón de personas hábiles para recibir la vacuna aun no se han puesto la primera dosis.

Gran parte de la población que falta por inmunizar está en el grupo de 49 años o menos. Mientras, el grupo vulnerable a enfermarse y morir, que son los mayores a 65 años han sobrepasado el 70%. Según datos de la agencia en este subgrupo se han administrado unas 652,825 dosis de vacunas.

“El reto hoy en la vacunación, desde que se abrió a todos los grupos de edad, es alcanzar a los más jóvenes. Tenemos que replantear estrategias de horarios y los mensajes de educación para esa población a la que le hemos dicho por tres meses que no eran parte del grupo vulnerable y que tenían que esperar su turno. Hemos comenzado a vacunar al grupo de 16 a 18 años hace apenas 18 días. En ese periodo se han vacunado el 23% de esta población donde hay un estimado de 164,000 personas. Es el grupo más pequeño, pero tenemos que buscar la forma de atrerlos y en eso estamos trabajando”, sostuvo la doctora.