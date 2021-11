Puerto Rico experimenta un nuevo repunte de COVID-19, pero de pacientes no vacunados contra la mortal enfermedad, confirmó el secretario de Salud, Carlos Mellado.

A preguntas de Primera Hora, señaló que, a causa del resurgir de casos de personas no vacunadas, no se ha logrado disminuir aún más la tasa de positividad.

Según el portal de COVID-19 de la Universidad de Harvard del bioestadístico Rafael Irizarry, la tasa de positividad en pruebas permanece en un 2.0%. No obstante, la positividad de casos permanece en un 1.7%.

“Estamos en un nivel bajo, pero no hemos bajado en un nivel más”, sostuvo. “Sí hemos tenido casos de aumento de pacientes no vacunados, por lo tanto, no podemos bajar la guardia”.

Mellado llamó a la población a vacunarse, así como a mantener el uso de la mascarilla, el lavado de mano y el distanciamiento social para evitar un escenario más complicado a causa del COVID-19.

Entre estas alternativas, el secretario de Salud destacó la importancia de la vacunación.

“En la medida que nos vacunemos, vamos a ver viendo cómo van bajando los casos. Ahora mismo, sí es cierto. Hemos tenido un aumento de casos y por eso queremos ser responsables y en esta ocasión no queremos que la pandemia se nos salga de nuestras manos. Queremos tenerla controlada”, sentenció.