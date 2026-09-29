El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, emitió una orden administrativa para establecer que no se necesita una receta para inyectar a los niños y adolescentes con los anticuerpos monoclonales para evitar que les dé el virus respiratorio sincitial.

El funcionario reconoció que la medida se da tras reportarse un incidente con un bebé prematuro que no recibió el medicamento a tiempo por no contar con una orden médica. El pequeño, dijo, está bajo asistencia respiratoria.

Asimismo, Ramos Otero expuso que el principal problema era que los planes médicos privados pretendían cobrar $500 por poner estos anticuerpos, si no mediaba la orden médica.

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“Esto no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal contra el RSV, el virus sincitial respiratorio. Para este virus existen dos vacunas, una vacuna para mayores de 65 años y menores que tengan condiciones crónicas y para las mujeres embarazadas, si se la ponen, no hay que ponerle el anticuerpo monoclonal al bebé”, detalló.

En lo que va del año, en la Isla se han registrado 1,073 casos del virus sincitial, de los cuales 428 han tenido que ser hospitalizados y una persona falleció.

Este virus muestra síntomas parecidos a un resfriado. Se transmiten por gotas que se esparcen al toser o estornudar. Pero, puede tener consecuencias fatales para bebés y adultos mayores, sobre todo, aquellos que padecen alguna condición.

El pediatra explicó que hubo un anticuerpo monoclonal que se retiró del mercado, que era sólo para bebés prematuros. Tras este incidente, llegó un medicamento para todos los menores de edad.

“Yo reuní a las aseguradoras, a los hospitales, a los médicos, etcétera, pero seguimos teniendo hospitales que les están cobrando $500 a los pacientes de plan médico privado, cuando lo cubre el plan médico, con la excusa de que no había la orden médica. Así que ya se emitió la orden, no hay razón, y se lo dijimos en múltiples reuniones, de que estén cobrándole a la gente un anticuerpo monoclonal, que ciertamente previene enfermedad severa por el RSV y ya tengo un nene dependiente de oxígeno, porque no se le puso el anticuerpo monoclonal a un bebé, un bebé prematuro, y no vamos a seguir permitiendo que se afecten los pacientes”, precisó.

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Denunció que el cobro se pretendía hacer cuando había médicos disponibles en los hospitales para recetar el anticuerpo.

Pero, tras emitir la orden, el galeno dejó claro que “no hay razón para que le cobren en ningún hospital por esta vacuna y se la tienen que poner el anticuerpo monoclonal. Esto siempre le hemos dicho vacuna, aunque no es vacuna”, dijo entre risas por su equivocación.

“Así que no hay razón que, de ahora en adelante, a nadie el plan médico privado en un hospital, que le quieran poner anticuerpos a su niño y protegerlo contra el virus sincitial respiratorio, que es un virus que puede causar enfermedades severas respiratorias en los niños, no se le administre y se le esté cobrando. No hay razón y que hagan la querella correspondiente”, llegó a decir en otra ocasión.

Por otro lado, el secretario de Salud comentó que el único caso de gripe aviar en la isla se reportó el 9 de enero de 2025 y que no existen restricciones en el momento para evitar que se registre un nuevo caso. La información la dio a conocer, luego de que trascendiera un incidente en el estado de Florida.