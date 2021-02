De cara al retorno a la enseñanza presencial en este próximo mes de marzo, el designado secretario del Departamento Salud, Carlos Mellado, entregó este miércoles al Departamento de Educación y a la Asociación de Educación Privada la guía base para la reapertura de las escuelas en medio de esta pandemia del coronavirus, pero de inmediato no hizo público el documento hasta que no se discuta con los directores o administradores de los colegios.

El documento, según dijo, establece el ambiente de seguridad y de salud que debe reinar en todos aquellos planteles del sistema público o privado que se presten a recibir a sus estudiantes. Pero, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, dejó claro que este retorno no podrá ser antes de que el gobernador Pedro Pierluisi enmiende la orden ejecutiva o decrete una nueva que finalmente autorice la apertura de las escuelas. Esa fecha, según aceptó, es todavía deconocida.

Fue el 16 de marzo de 2020, día en que comenzó la cuarentena en Puerto Rico, que las escuelas del sistema público y privado cerraron sus instalaciones. Pasaron a dar enseñanza virtual como parte del plan para evitar los contagios con COVID-19.

El gobierno de Pierluisi se ha propuesta como meta lograr la reapertura de las escuelas para este próximo 3 de marzo.

A preguntas de Primera Hora, García dejó claro que ningún colegio privado podrá comenzar a dar clases en este mes de febrero, como ya han propuesto algunos. En la actualidad, “ninguna escuela tiene autorización para abrir… La orden ejecutiva, al momento, no permite la apertura”.

Cumbre en La Fortaleza de cara al regreso a clases. Posted by Primera Hora on Wednesday, February 10, 2021

Expuso que primero las guías que presentó este miércoles el Departamento de Salud deben estar implementadas para que, entonces, Pierluisi, dé el visto bueno a la reapertura de planteles.

“La apertura va a estar basada en el establecimiento de las guías”, puntualizó, al indicar que todavía ninguna fecha es cierta.

Y, ¿qué contiene la tan importante guía del Departamento de Salud?

Pues, sepa que su contenido no es público, al momento.

García auguró que “los antes posible” sería publicada. Especificó que “debería de salir antes de marzo”.

Mellado dio un resumen de su contenido. Explicó que el mismo sería discutidos en estos próximos días con los directores y administradores de escuelas para realizar los cambios que sean necesarios antes de hacerlo público.

En primera instancia, dijo: “Lo que nosotros buscamos es que exista seguridad y protección, todas las protecciones personales de los niños; número dos, que ocurra el distanciamiento adecuando dentro del aula; número tres, que exista toda la cantidad de hand sanitizer, formulario de sintomatología, todo lo que se requiere, y lo otro más importante aún es que estén (las escuelas y colegios) en nuestro BioPortal”.

Trascendió que las 856 escuelas públicas ya están incluidas en este sistema de rastreo de casos de coronavirus. Sin embargo, de los 700 colegios que existen en la Isla, solamente hay incluidos en el BioPortal unos 300.

Mellado también informó que muchos de los requisitos esbozados en la guía de reapertura son recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Aclaró, de paso, que los colegios privados no necesitarán tener enfermeros o sicólogos para abrir. Sin embargo, informó que toda aquella escuela pública y privada que tenga un enfermero tendría disponibles pruebas de antígenos para ser utilizadas inmediatamente se detecte la posibilidad de que algún alumno o personal de la escuela tenga síntomas del COVID-19. El profesional sería adiestrado para que pueda introducir el resultado en el BioPortal.

Otro aspecto que mencionó es que el documento explicaría los pasos que se seguirían para evaluar los protocolos de la escuela.

“Nosotros tenemos potestad, como Departamento, de poder inspeccionar esa escuela y poder cerrarla si no cumple”, advirtió.

De hecho, la secretaria de la Gobernación explicó que Salud también tendría el poder de cerrar todo el sector educativo si se observa aumento de casos de contagio o alguna dificultad mayor para que continúe la operación.

“El Departamento de Salud sí puede tener una consideración de cierre para el sector educativo completo. Pero, ¿cómo evitamos eso? Con la guía. La guía lo que hace es tratar de asegurar que no haya cierres”, afirmó García.

Tanto Mellado como la secretaria de la Gobernación se comprometieron a hacer el documento público para que los padres tengan conocimiento de qué es lo que se debe de cumplir en las escuelas y los colegios.

El titular de Salud adelantó que también se establecerá un centro de llamadas para que los padres o el personal de los planteles señale los incumplimientos a la orden. Estas denuncias llevarían a la inspección de las escuelas. Sin embargo, el funcionario señaló que también podrían hacer inspecciones al azar. Dijo que cuentan con el personal para hacerlo.

En cuanto a la controversia de no hacer público el documento guía para la reapertura de las escuelas que preparó Salud, su secretario explicó que “no es que no queremos hacerlo público. El documento es dinámico. El documento va a sufrir cambios. Nosotros queremos que las escuelas privadas y los principales de las escuelas sepan de qué estamos hablando para que puedan saber qué van a hacer. Ciertamente, nosotros también estamos escuchando versiones de las escuelas privadas. Sabemos que, si hay algo que ellos no puedan cumplir, qué debemos cambiar o no cambiar, siempre y cuando, esto es bien importante, el Departamento de Salud garantiza que el ambiente en la escuela sea uno seguro y que tengamos nosotros el control de monitorizar al estudiante”.

Indicó que adiestrarán a los epidemiólogos de Salud y prepararán a los enfermeros de las escuelas para poder dirigirse por las guías expuestas.

“Nosotros no estamos escondiendo absolutamente nada… Lo que nosotros hemos querido en todo momento es que todo el mundo hable el mismo idioma y podamos entrenar a los enfermeros”, añadió Mellado, a insistencia de la prensa de que se haga público el documento.

Por otro lado, la presidenta de la Junta de la Asociación de Educación Privada, Wanda Ayala, expuso que ahora los colegios tendrán que acoger las guías dictadas por Salud y acoplarlas a los protocolos que ya han establecido para el comienzo de clases presencial.

“Los colegios privados van a abrir el momento en que se cumpla las guías establecidas”, afirmó.

Dejó claro que las academias no podrán abrir antes de que Pierluisi decrete la orden de apertura.

“El colegio tiene que atemperarse a lo que se especificó por el Departamento de Salud. Esto es un asunto de salud pública y hay una movida estructurada para reducir la mayor cantidad posible el riesgo de todo ese personal que está en las escuelas”, precisó Ayala.

Reiteró que los colegios todavía no han recibido su porción de los fondos federales Cares, el cual solicitaron en o antes del 22 de agosto de 2020. Aludió a que “todo eso está estancado”.

Dijo que hay muchos colegios pequeños que están esperando esos fondos “para poder empatar la pelea”.